NBA／第四節化身板凳暴徒轟垮熱火 布朗：這是我的時間

金塊前一戰有布勞恩(Christian Braun)打出好表現,今天第四戰則是輪到布朗(Bruce Brown)展現板凳暴徒的威力!

布朗在第四節最後5分鐘一人包辦全隊14分之中的11分,讓原本領先7分的金塊,將差距擴大到兩位數分差,也直接摧毀了熱火反撲的意念。前面3場比賽一共得到26分的布朗,此役11投8中包括3記三分球,拿下21分4籃板2助攻。

「我感到很幸運!第四節就是我的時間。」布朗說。

「我們在沒有約柯奇(Nikola Jokic)的情況下比賽,我們也知道他們會去封鎖穆雷(Jamal Murray)。對我來說,我知道是時候變得更有侵略性了。嘗試進攻衝擊籃框,即便沒有機會,我就找我的隊友。」

Bruce Brown (21 PTS, 8-11 FG) comes up BIG off the bench to help the @nuggets win Game 4!



🆚 MIA/DEN Game 5

⏰ Monday, 8:30pm/et

📺 ABC pic.twitter.com/aAHcsWCWdI