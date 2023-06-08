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NBA／繳史詩級紀錄隊友狂讚 約柯奇冷回：這只是數據

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
繳出超級三元，約柯奇對個人表現仍是輕描淡寫帶過。 路透社
繳出超級三元，約柯奇對個人表現仍是輕描淡寫帶過。 路透社

金塊隊今天在約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）都繳出大三元的史詩級表現下，以109：94擊退熱火隊，踢館成功後取得總冠軍系列賽2勝1敗優勢，不過約柯奇對個人表現仍是輕描淡寫帶過，「我不在乎，這只是數據」，和隊友的瘋狂稱讚呈現強烈對比。

約柯奇今天上場44分鐘貢獻32分、21籃板、10助攻，和繳出34分、10籃板、10助攻的穆雷成為NBA史上第一對總冠軍賽同場繳出「大三元」的搭檔，約柯奇更成為總冠軍賽第一位至少30分、20籃板的大三元成員。

這場也是約柯奇本季季後賽第10場大三元，他表示團隊今天更專注，且上緊發條，「很開心贏下比賽，這對我們很重要，因為他們在我們主場贏球，我們可不想陷入1比2落後。」

金塊教頭馬龍（Michael Malone）形容，今天是約柯奇和穆雷同隊7年來的最佳表現，今天有11分的葛登（Aaron Gordon）則喊，兩位隊友表現實在太出色，「這裡有對精力充沛的組合。」

今天扮演奇兵的小將布勞恩（Christian Braun）也讚，這就是約柯奇和穆雷的實力，「他們每場比賽都在做同樣的事。」

Nikola Jokic Jamal Murray

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