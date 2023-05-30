NBA／巴特勒兌現去年「復仇」承諾：沒人會因此滿足

一年前的今天，熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）在與塞爾蒂克隊的東區冠軍賽搶七大戰中，錯失了一記關鍵三分球，導致球隊最終無緣總冠軍賽，不過今天在巴特勒的領軍下熱火成功復仇，擊敗綠衫軍重返總冠軍賽，也兌現了自己去年輸球後誓言捲土重來的承諾。

熱火連續兩年在東區冠軍賽與塞爾蒂克交手且都打到搶七才分出勝負，其中去年在搶七大戰輸球後巴特勒就曾在受訪時表示，「我認為我們已經受夠了，明年再遇到這樣的狀況時，我會解決的。」

"We had enough, next year we will have enough..."



"We're gonna be right back in this same situation, and we're gonna get it done."



Jimmy Butler EXACTLY 1 year ago today after the Heat were eliminated in the ECF. pic.twitter.com/891Rkdrh3D — NBA (@NBA) 2023年5月30日

今天巴特勒也攻下全隊最高的28分外帶7籃板、6助攻，兌現自己的承諾幫助熱火擊敗塞爾蒂克，相隔兩季重返總冠軍賽，不過他賽後也強調東區冠軍並不是他們的目標，「我們沒人會因此感到滿足的，現在我們什麼都還沒有做到，我們可不是只為東區冠軍打球，而是為了贏得一切。」

“Nobody’s satisfied. We haven’t done anything. We don’t play just to win the Eastern Conference. We play to win the whole thing.”



Jimmy Butler on the Heat’s mindset heading into the NBA Finals vs. the Nuggets 😤pic.twitter.com/7f4rhdaCQG — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月30日

兌現自己承諾的還不僅巴特勒一人，去年同樣參與熱火搶七失利的馬丁（Caleb Martin），今天猛轟4顆三分球拿下僅次於巴特勒的26分，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）說：「大家都沒有看到他的苦練，但現在你們都知道他有多拚命了，去年搶七輸球後，他就告訴我們自己要成為接下來我們能贏球的原因，並為此付出了很多努力。」

對於從一名選秀落選球員，只能獨自練球等到機會到來，到今天成為熱火闖進總冠軍賽的推手，馬丁說：「我肯定為自己感到驕傲，你必須好好享受這段過程，享受你自己是怎麼走到這一步，不過同時我也保持謙卑、感恩。」

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