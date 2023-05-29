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NBA／綠衫軍挑戰空前成就 波格登搶七大戰恐再缺席

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波格登恐無緣打搶七大戰。 法新社
波格登恐無緣打搶七大戰。 法新社

第六戰在邁阿密奇蹟般演出逆轉絕殺秀的塞爾蒂克，「讓三追四」的氣勢持續高漲，各界包括賭盤在內幾乎都看好他們可以在自家進行的搶七大戰終結熱火，寫下空前歷史成就

不過在開打之前，塞爾蒂克也傳出一項不利消息，因右手傷勢缺席第6戰的後場主力波格登（Malcolm Brogdon），傳出第7戰恐怕還是無法出賽，這勢必將影響綠衫軍的板凳戰力。

帶傷奮戰的波格登原本就決定賽季結束後再進行手術治療，東區冠軍賽前兩戰分別攻下19分、13分，不過第三戰開始，其傷勢逐漸產生影響，第3戰6投0中，第四戰5投1中，得2分，第五戰只打不到8分鐘就退場，2投0中，得0分。

在沒有退路情況下，塞爾蒂克基本上只動用7人應戰，對比熱火傷兵滿迎的板凳深度，顯然也沒有太多發揮空間，形成雙方7打7的局面。

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