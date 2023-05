NBA／遭大范甘迪批品味糟糕 赫洛怒回：跟你的執教一樣

因傷持續在板凳席上的赫洛(Tyler Herro),雖然未能上場打球,卻因為大范甘迪(Stan Van Gundy)對他的評論,意外捲進一場罵戰中。

在東區總決賽第五場中,赫洛如常作壁上觀,但或許是帶著漁夫帽、穿著外套的造型,與其他身穿球隊T恤的隊友格格不入的緣故,正擔任球評的大范甘迪突然說道,「熱火需要赫洛回到場上的最大原因,就是他的風格太糟糕,得讓他趕快穿回球衣。」

不論大范甘迪說這句話用意為何,赫洛隨後於IG限時動態回應,「我的『風格』就跟你站在場邊執教時一樣糟糕。」他的文字看來並不高興,但由於後面加上了「喜極而泣」的表情符號,讓人難以確定兩人是否只是在開玩笑。

Tyler Herro fires back at Stan Van Gundy and implies he was a bad coach 👀 pic.twitter.com/7YVukemTdX

然而,大范甘迪最新說法,讓外界更加霧裡看花,「聽著,有些人太過敏感了,我們這種人有時候能夠自嘲,部分這個世代的傢伙,變得有點『軟』。」似乎在暗示,赫洛是個開不起玩笑的人。

"Some guys get real sensitive, some of us can laugh at ourselves."



Stan Van Gundy responds back to Tyler Herro's IG story 👀 pic.twitter.com/R13Rlz3kv8