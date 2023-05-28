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NBA／遭大范甘迪批品味糟糕 赫洛怒回：跟你的執教一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
赫洛目前都以便服現身球場。 法新社
赫洛目前都以便服現身球場。 法新社

因傷持續在板凳席上的赫洛（Tyler Herro），雖然未能上場打球，卻因為大范甘迪（Stan Van Gundy）對他的評論，意外捲進一場罵戰中。

在東區總決賽第五場中，赫洛如常作壁上觀，但或許是帶著漁夫帽、穿著外套的造型，與其他身穿球隊T恤的隊友格格不入的緣故，正擔任球評的大范甘迪突然說道，「熱火需要赫洛回到場上的最大原因，就是他的風格太糟糕，得讓他趕快穿回球衣。」

不論大范甘迪說這句話用意為何，赫洛隨後於IG限時動態回應，「我的『風格』就跟你站在場邊執教時一樣糟糕。」他的文字看來並不高興，但由於後面加上了「喜極而泣」的表情符號，讓人難以確定兩人是否只是在開玩笑。

然而，大范甘迪最新說法，讓外界更加霧裡看花，「聽著，有些人太過敏感了，我們這種人有時候能夠自嘲，部分這個世代的傢伙，變得有點『軟』。」似乎在暗示，赫洛是個開不起玩笑的人。

可惜的是，赫洛目前還無法站上場，用表現證明自己不「軟」，他得寄望球隊贏下週二的第七戰，才有機會於總冠軍賽復出，透過行動「打臉」大范甘迪。

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