NBA／太陽面試5名新教練人選 76人開除的瑞佛斯在名單內

太陽季後賽第二輪遭金塊淘汰，教頭威廉斯（Monty Williams）黯然下台，近期他們正積極尋覓新教練人選，傳出前76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）等5人進入決選名單。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，太陽縮小追求名單，只剩前暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）、前湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）、瑞佛斯、國王助教費南德茲（Jordi Fernandez）太陽助教楊恩（Kevin Young）。

這5人本周將和太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）以及總管瓊斯（James Jones）在密西根州會面。值得一提的是，諾斯、佛蓋爾及瑞佛斯皆有帶隊奪冠經驗，不過瑞佛斯近年季後賽經常被對手逆轉，成為球迷揶揄的對象。

另外，據知名記者海恩斯（Chris Haynes）先前報導，楊恩獲得許多太陽球員支持。

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