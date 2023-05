NBA／季後賽史上首位破8000分 詹皇紀錄障礙無人能及

面對0比3被聽牌毫無退路的絕境,38歲的詹姆斯(LeBron James)展現「全力詹」姿態,試圖在主場進行的第四戰力挽狂瀾。

詹姆斯首節就9投7中狂攻21分,整個上半場他13投11中,包括三分球4投全中,以驚人效率狂砍31分4助攻4籃板2抄截,帶領湖人上半場取得73比58的領先優勢。

LEBRON ACTIVATES #PLAYOFFMODE

CAREER HIGH IN A PLAYOFF HALF 🗣



31 POINTS | 11-13 FG | 4-4 3PM



