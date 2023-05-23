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NBA／季後賽史上首位破8000分 詹皇紀錄障礙無人能及
面對0比3被聽牌毫無退路的絕境，38歲的詹姆斯（LeBron James）展現「全力詹」姿態，試圖在主場進行的第四戰力挽狂瀾。
詹姆斯首節就9投7中狂攻21分，整個上半場他13投11中，包括三分球4投全中，以驚人效率狂砍31分4助攻4籃板2抄截，帶領湖人上半場取得73比58的領先優勢。
LEBRON ACTIVATES #PLAYOFFMODE— NBA (@NBA) May 23, 2023
CAREER HIGH IN A PLAYOFF HALF 🗣
31 POINTS | 11-13 FG | 4-4 3PM
Stay tuned for Q3 of Game 4 on ESPN! pic.twitter.com/mdlxAtVWGa
更重要的是，詹姆斯生涯季後賽總得分累積達到8014分，成為史上首位突破8000分大關的球員，遙遙領先歷史上所有球員。
不僅如此，詹姆斯在季後賽的出賽場次、上場時間、防守籃板、失誤、抄截、投籃出手次數、進球數、未進球數、罰球命中數與罰球次數等10項數據，也都高居歷史第一。
Congratulations to @KingJames of the @Lakers for reaching 8,000 career Playoff points 👏 pic.twitter.com/V79lSRw0Hh— NBA (@NBA) May 23, 2023
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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