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NBA／尼克爆氣6連勝形勢大好 布朗森：路還很長

中央社／ 綜合外電報導
布朗森本季加盟尼克，有望幫助球隊突破上季勝場數。 路透社
布朗森本季加盟尼克，有望幫助球隊突破上季勝場數。 路透社

波士頓塞爾蒂克頭號大將泰托姆今（Jayson Tatum）天在比賽尾聲遭驅逐出場，這是他生涯首度出現這樣的窘境，球隊也因此以94比109敗給紐約尼克，並跌下聯盟龍頭的寶座。

今天這場比賽，裁判的判決讓泰托姆感到沮喪，尼克的防守也讓塞爾蒂克難以突破。

塞爾蒂克前鋒霍福特（Al Horford）說：「今晚我們的手感不佳，他們是此役表現較好的一隊。」

塞爾蒂克今天84投37中，命中率4成40，不及尼克的4成74，他們前22次在三分線外出手，有20球落空，整場比賽三分球42投9中，命中率低到只有2成14。塞爾蒂克終止一波3連勝。

尼克先發的藍道（Julius Randle）和從板凳出擊的奎克利（Immanuel Quickley）都攻下全場最高的23分，布朗森（Jalen Brunson）則是挹注了17分，助球隊拿下6連勝。尼克目前戰績36勝27敗在東區排名第5，以半場勝差領先布魯克林籃網。

布朗森說：「我們狀況不錯，但還有很長的路要走。」

泰托姆此役手感不佳，18次出手只命中6球，且在第4節領到他今天的第2次技術犯規，因此遭到驅離。這場比賽他繳出14分、9助攻、7籃板。

塞爾蒂克替補的波格登（Malcolm Brogdon）攻下全隊最高22分，史馬特（Marcus Smart）攻下19分。

塞爾蒂克今天輸球後，戰績44勝18敗，勝率7成10，不及密爾瓦基公鹿。公鹿最近拿下14連勝、目前43勝17敗，勝率7成17，全聯盟排名第1。

泰托姆在球隊25日出戰費城76人的比賽中，在終場前1.3秒砍進致勝三分彈，率球隊110比107贏球，但今天他前6次在三分線外出手都未能命中，整場比賽三分球9投僅1中。

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