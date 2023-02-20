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NBA／泰托姆砍55分勇奪明星賽MVP 詹姆斯改制後首度吞敗

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NBA／泰托姆砍55分勇奪明星賽MVP 詹姆斯改制後首度吞敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆獲選明星賽MVP。 法新社
泰托姆獲選明星賽MVP。 法新社

明星賽改成選秀制後已經取得5連勝的詹姆斯（LeBron James），在今天鹽湖城的對決終於是嚐到敗績。這場比賽是詹姆斯生涯第19次出征明星賽，追平聯盟紀錄。

由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的「Team Giannis」，在前三節打完後取得158比141的大幅領先，第四節只需要拿到24分就能獲勝，而對手「Team LeBron」則需要飆到41分才能逆轉。最終，「Team Giannis」就靠著里拉德（Damian Lillard）的絕殺三分球直接買單，以184比175擊敗「Team LeBron」。

泰托姆（Jayson Tatum）在這場近乎不設防的飆分大戰中，31投22中包括砍進10記三分球，狂飆55分10籃板6助攻，順利贏得個人首座明星賽MVP。這是綠衫軍陣中自1982年的「大鳥」柏德（Larry Bird）以來再度有球員拿到明星賽MVP。

重返鹽湖城的米契爾（Donovan Mitchell），在這座熟悉的場館依然展現火力，25投15中包括8記三分球，也拿到40分10助攻4籃板；擔任替補的里拉德同樣飆進8記三分球，除了絕殺一擊外，還有中場「 Logo Shot 」的演出，獲得26分。地主球星馬卡南（Lauri Markkanen）也有13分的表現。

受到傷勢影響，安戴托昆波僅亮相一下灌個籃就退場；同樣地，詹姆斯也因手部受傷整個下半場都沒有打。他這場比賽11投6中得到13分4助攻1籃板。

「Team LeBron」陣中以布朗（Jaylen Brown）的35分為最佳，外加14籃板5助攻；安比德（Joel Embiid）和厄文（Kyrie Irving）各拿下32分，厄文還傳出15次助攻和7籃板。

詹姆斯(左)和安戴托昆波賽前進行選秀。 路透社
詹姆斯(左)和安戴托昆波賽前進行選秀。 路透社

「Team LeBron」先發：詹姆斯（LeBron James）、安比德（Joel Embiid）、厄文（Kyrie Irving）、唐西奇（Luka Doncic）、約柯奇（Nikola Jokic）

替補：布朗（Jaylen Brown）、喬治（Paul George）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、藍道（Julius Randle）、福克斯（De'Aaron Fox）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

「Team Giannis」先發：安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、泰托姆（Jayson Tatum）、莫蘭特（Ja Morant）、米契爾（Donovan Mitchell）、馬卡南（Lauri Markkanen）

替補：里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、德羅展（DeMar DeRozan）、席亞康（Pascal Siakam）、阿德巴約（Bam Adebayo）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

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