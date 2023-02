NBA／詹姆斯超越賈霸紀錄 兩代少年天才的跨世紀銜接

美國時間1984年4月5日,賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)在拉斯維加斯湖人對戰爵士的比賽中,以一記招牌「天勾」正式超越張伯倫(Wilt Chamberlain),躍升NBA史上得分王。

8個多月之後,詹姆斯(LeBron James)在俄亥俄州的阿克隆出生了。賈霸超越張伯倫的得分紀錄時是37歲,創造紀錄後又打了5個賽季,以42歲的高齡高掛球鞋。「38387」這個數字也伴隨著一代宗師高懸38年之久。

當年呱呱墜地的小孩子,如今帶著38歲年齡,終於突破了這項被視為NBA無解的紀錄障礙。

38,388 POINTS



LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

「我認為這是體育界最偉大的紀錄之一,跟棒球全壘打紀錄不相上下,是你幾乎認為永遠都不會被打破的紀錄之一。」詹姆斯在加冕歷史得分王前曾如此說道。

巧合的是,和賈霸一樣,詹姆斯還是披著紫金戰袍來達成這項成就,無疑之中也給了人們一種跨越世代的傳承佳話。

不同於當初賈霸超越張伯倫紀錄時,兩人之間的嫌隙不和,儘管在慶祝儀式上,出席的張伯倫一改先前受訪時略帶嗤之以鼻的冷淡態度,展現和譪可親的面貌。對於詹姆斯超越自己的紀錄,賈霸則是十分由衷地祝福。

「當我在1984年打破張伯倫得分紀錄時,這讓他有點困擾,因為自從我在NBA有出色表現以來,他一直在和我進行一些單方面的競爭;但我對於詹姆斯完全沒有這種感覺,我不僅會慶祝他的成就,還會毫不猶豫地讚美他。」賈霸說。

雖然兩人的體型、位置、球風乃至於所處的NBA整體營運環境,都大不相同。但意外的是,在很多方面兩人卻有著比其他歷史巨星還更多的相似點。

少年得志

原名「阿辛道(Lew Alcindor)」的賈霸,年少時期就已經用驚人的籃球天賦征服紐約,隨即被泰斗級教練伍登(John Wooden)延攬進入UCLA。在那個無法提前棄學的年代,賈霸統治了整個NCAA,除了一年級因為聯盟規定無法代表出賽外,接下來3年他橫掃千軍率領UCLA完成三連霸,個人也是全美不動第一中鋒。

同樣地,詹姆斯高中時候已經名滿全美,在媒體推波助瀾之下,不世出天才高中生名號響徹雲霄,甚至驚動NBA眾多球星都爭相去現場看他比賽,所掀起的熱潮是前所未見也無人能及。

兩人都是以狀元姿態加入同為小市場的密爾瓦基、克里夫蘭,皆獲選當年最佳新秀,並且逐步讓球隊躍升成為聯盟頂尖強權,個人方面也不斷創下驚人數據紀錄。

賈霸生涯第2年在「大O」羅伯森(Oscar Robertson)加入後,以秋風掃落葉之姿勇奪總冠軍,毫無疑問成為當代最佳中鋒

至於詹姆斯沒有像賈霸那麼快就君臨天下,而是歷經熱火三巨頭時期皇袍加身後,重返克里夫蘭的詹姆斯逐漸擺脫過去背叛落跑的罵名,終於兌現承諾,在2016年上演不可思議的1比3大逆轉,擊潰73勝勇士,為騎士贏得隊史第一座總冠軍。

生涯先後待過公鹿和湖人的賈霸,一共贏得6座總冠軍和6次年度MVP,在兩支球隊都獲選決賽MVP;詹姆斯則是在騎士、熱火、湖人3支不同球隊奪下4冠,且成為史上首位在3支不同球隊都拿到決賽MVP的球員。

LeBron and Kareem have almost the exact same number of points and minutes.



Here's a look at their scoring averages broken into 10,000 minute chunks.



LeBron is catching Kareem because of an absurd and unparalleled ability to sustain his scoring. pic.twitter.com/NyT7JoTUqm — Micah Adams (@MicahAdams13) December 31, 2022

保養有道

「少年天才之名」以外,詹姆斯和賈霸最大的共通點或許就是「持盈保泰」。在聯盟奮戰至少20個賽季,幾乎都能維持高檔比賽狀態,即使上了年紀,在球場上也是極具威脅性。此外,兩人生涯基本上沒有遭遇過毀滅性的重大傷勢,高出賽率也是他們能不斷創造空前紀錄的關鍵

身高7呎2吋的賈霸在肢體對抗激烈的禁區長時間討生活,接受無窮無盡的防守碰撞衝擊,然而他基本上不會配戴任何護具,卻鮮少出現運動傷害,唯一能阻止他大概就是眼睛被戳傷而已,這也是他後來必須戴上護目鏡的原因。

能維持這樣的身體狀態,賈霸自有一套哲學。他是那個年代的健身先驅,崇尚東方文化的他,更是很早就學習瑜珈,以及靜坐冥想,透過長久下來規律嚴苛的自我鍛煉,他相信身體自有其互相保護的作用,這讓他生涯一直維持極高的出勤率,並且一路打到42歲才宣佈退休;即便是他最後一個賽季,依然有場均兩位數得分的表現。

An incredible moment between two of the all-time greats.#ScoringKing pic.twitter.com/q29c6PN8ND — NBA (@NBA) February 8, 2023

賈霸生涯一共累積出賽1560場,居史上第2,例行賽上場57446分鐘,高居所有球員之冠;季後賽也累積237場出賽,上場8851分鐘,排名史上第3。宛如永不疲憊生化人的詹姆斯,例行賽累積1410場,上場時間僅次賈霸和馬龍(Karl Malone),而他在季後賽累積266場和11035分鐘更是無人能及。

在基本5項攻守數據歷史排行榜中,賈霸的得分、籃板和阻攻都名列前10,詹姆斯則在得分、助攻、抄截排在前10名。賈霸生涯共15次入選年度前三隊陣容,其中10次年度第一隊,詹姆斯累積18次入選年度前三隊,13次入選年度最佳第一隊。詹姆斯19次入選明星賽,和賈霸並列史上最多,有望在明年賽季超越。

相較於賈霸柔軟無比的身體協調性,體能天賦條件傲人的詹姆斯,懂得善用自己的優勢和超高籃球智商,在場上收放自如,趨吉避凶的同時,猶能在攻守兩端適時綻放無比威能,其驚人續航力被視為球場上的不解之謎。

詹姆斯將身體訓練和飲食控制當作日常的一部分,自曝每年要花超過150萬美元來保養身體,以維持最佳狀態。自律甚嚴的他一直都是聯盟中使用負荷最重的球員之一,然而20個賽季過去,38歲的他卻是以場均30分的姿態,讓所有年紀比他小的球員相形見拙,沒有人能想像他到底何時才會開始走下坡。

如此雄厚的身體本錢,讓詹姆斯得以持續將他所一路累積的可怕紀錄推向更難企及的界限。

LeBron James will enter the @Lakers' game against the @okcthunder tomorrow night on @NBAonTNT (10 p.m. ET) needing 36 points to pass Kareem Abdul-Jabbar and become the NBA’s all-time scoring leader.



Here is a closer look at the scoring success of both players. pic.twitter.com/rO6B3EDkrl — NBA Communications (@NBAPR) February 6, 2023

誰與爭鋒

在NBA漫漫76年的歷史中,佛克斯(Joe Fulks)是聯盟首位得分王,他在1952年累積7021分退休,隨後麥肯(George Mikan)成為史上第一個破萬分的球員,接著他把得分王寶座讓給了薛伊斯(Dolph Schayes);然後1965年退休的佩提特(Bob Pettit),樹立了20880分的關卡,一直到世紀怪物張伯倫的出現,期間他只短暫統治了2年。

以50分寫日記的「張大帥」,花了7年時間,一舉超越佩提特,而賈霸則是在歷經15個賽季後,才正式登基成為歷史得分王。

往後的時間,「38387分」巨大招牌在「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)看似對於破紀錄興趣缺缺之下,被視為世紀末最難以挑戰的紀錄目標。

高中棄學的布萊恩(Kobe Bryant)一度被寄予厚望,但生涯初期的摸索適應加上後期的跟腱斷裂噩耗,直接摧毀了挑戰紀錄的可能性;同樣情況也發生在杜蘭特(Kevin Durant)身上。

雖比詹姆斯晚了一歲才踏進NBA,但憑藉著更優異的得分技巧,杜蘭特也被看好能夠挑戰得分王紀錄;無奈其生涯兩度遭逢重傷侵襲,讓34歲的杜蘭特至今仍未達到30000分門檻,進度遠落後於詹姆斯和布萊恩,想挑戰紀錄幾乎不可能的任務。

詹姆斯後期得力於聯盟邁入進攻節奏加快、得分暴增的年代,加上三分球的大量投射,至今累積超過2200顆三分球,排名歷史前10多,這些都有助於讓他以更省力的方式增加得分量。

同樣的條件來看待後續可能的挑戰者,或許有朝一日會出現天賦、技術、專注投入、身體安康還兼具好運氣的超級天才,在天時地利人和之下,有機會挑戰詹姆斯的歷史得分王寶座。不過前提仍是要看詹姆斯最終會將得分紀錄推向何處。

「40000分」、「45000分」......,過去覺得荒謬的數字,如今因為詹姆斯無止盡的巔峰,顯得不再遙不可及。不管如何,後生小輩們在未來一段時間內仍得持續望向這位超級生化人的巨大背影。

至少,即將滿24歲的少年天才唐西奇(Luka Doncic)儼然已經自認無法打破 「偶像」的天花板障礙了。

「這非常困難。20年是很長的時間,籃球技術之外可能還要一些其他的東西,你很難像他那樣保養身體。如果你問的是我的話,那我會說沒辦法,因爲我不會打那麼久。」

當賈霸歷經快40年才將火炬傳到詹姆斯手上時,下一個挑戰者是否即將誕生於世上了呢?