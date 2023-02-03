NBA／哈利柏頓等4人首度獲選明星賽 哈登、巴特勒成遺珠
NBA全明星賽即將在2月20日於爵士隊主場開打，今日官方也公布替補球員名單，本次明星賽總共有4位新面孔，包括雷霆隊控衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、爵士隊前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）、灰熊隊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）及溜馬隊控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。
本屆東區入選的球員有76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）、塞爾蒂克隊前鋒布朗（Jaylen Brown）、熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、尼克隊前鋒藍道（Julius Randle）、公牛隊前鋒德羅展（DeMar DeRozan）、公鹿隊控衛哈勒戴（Jrue Holiday）及溜馬控衛哈利伯頓。
東區的遺珠有76人哈登（James Harden）、熱火巴特勒（Jimmy Butler）、老鷹隊楊恩（Trae Young）、尼克布朗森（Jalen Brunson）、暴龍隊西亞卡姆（Pascal Siakam）。
西區入選的球員有灰熊莫蘭特（Ja Morant）、拓荒者里拉德（Damian Lillard）、快艇隊喬治（Paul George）、國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）、雷霆亞歷山大、爵士馬卡南、灰熊傑克森。
西區的遺珠有灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、因傷缺陣太多比賽的湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）及太陽隊布克（Devin Booker）。
Team Captains @KingJames and @Giannis_An34 will select from the Player Pool in the 2023 #NBAAllStar Draft presented by Jordan Brand.— NBA (@NBA) 2023年2月3日
It will air as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/fkl1kg3adQ
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