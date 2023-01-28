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NBA／三分球成庫明加武器 湯普森也讚：動作很流暢

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加出手。 美聯社
庫明加出手。 美聯社

勇士今日在主場擊敗暴龍，全隊40次助攻創下賽季新高，另外庫明加（Jonathan Kuminga）在第三節大發神威，連續命中4記三分球，更是讓勇士主帥柯爾（Steve Kerr）以及湯普森（Klay Thompson）都讚不絕口。

賽前庫明加三分球命中率僅28.8%，第三節卻連進4記三分球，對此柯爾表示，「庫明加的三分球改變比賽，命中底角三分球對他來說很重要，我認為這會成為他的武器，大家都知道他可以切入得分，如果他還能拉開空間命中三分球，會是一件大事。」

柯爾接著強調庫明加的天賦，「他擁有恐怖的身體素質，能成為攻防兩端皆出色的球員。他能從1號位守到4號，在籃下能得分，今晚也讓人見識到三分球，這就是我們選他的原因，他擁有讓人令人興奮的潛力，也越來越出色。」

庫明加的投籃動作也被湯普森稱讚，湯普森甚至在記者會模仿起庫明加的投籃動作，他解釋，「庫明加狀態真的很好，動作很流暢，他把手肘往內縮，看起來很漂亮。」

湯普森也表示自己不驚訝庫明加有這樣的表現，「他只是展現比賽中另一項元素，他今晚的表現令人印象深刻，天空才是他的極限。」

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