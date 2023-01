NBA／約柯奇缺陣穆雷接力大三元 金塊笑納9連勝

約柯奇(Nikola Jokic)因左腿筋緊繃的關係缺席了今天比賽,然而他的大三元魔法卻是傳給了隊友穆雷(Jamal Murray)。

穆雷在金塊主場以134比111大勝溜馬的比賽中,攻下17分14助攻10籃板,完成生涯首度大三元。葛登(Aaron Gordon)拿到28分6助攻5籃板,波特(Michael Porter Jr.)19分8籃板,布朗(Bruce Brown)17分5助攻4籃板2抄截。

Jamal Murray has his first career triple-double.



He gets props from the man with 90! pic.twitter.com/2yAxVBhBku