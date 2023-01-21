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NBA／約柯奇缺陣穆雷接力大三元 金塊笑納9連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
穆雷完成生涯首次大三元。 法新社
穆雷完成生涯首次大三元。 法新社

約柯奇（Nikola Jokic）因左腿筋緊繃的關係缺席了今天比賽，然而他的大三元魔法卻是傳給了隊友穆雷（Jamal Murray）。

穆雷在金塊主場以134比111大勝溜馬的比賽中，攻下17分14助攻10籃板，完成生涯首度大三元。葛登（Aaron Gordon）拿到28分6助攻5籃板，波特（Michael Porter Jr.）19分8籃板，布朗（Bruce Brown）17分5助攻4籃板2抄截。

金塊挾此這場大勝，將連勝場次延伸到9連勝，特別是灰熊意外遭到逆轉，終結11連勝，也讓金塊在西區龍頭位子上領先灰熊1.5場勝差。此外，金塊自12月6日對獨行俠以來，已經在主場拿到16連勝。

面對陣容殘缺的溜馬，金塊打來可謂得心應手，團隊命中率高達61.4%，且送出多達38次助攻，完成16次抄截，攻守兩端全面碾壓對手。

持續代理總教練的艾德曼（David Adelman）賽後表示：「這很有趣，無論誰在場上，我們球員總能為勝利做出貢獻。這是很特別的夜晚。」

溜馬陣中以新秀馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的19分為最高，杜阿爾特（Chris Duarte）獲得18分，透納（Myles Turner）15分7籃板2阻攻。

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