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NBA／楊恩第四節飆分接管戰局 老鷹逆轉賞快艇6連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
楊恩第四節發威力壓雷納德。 路透社
楊恩第四節發威力壓雷納德。 路透社

近況欠佳的快艇，在主場迎戰老鷹的過程中，雖然第四節中一度領先兩位數分差，然而最後關頭卻擋不住楊恩（Trae Young）的破壞力，讓他一人獨拿14分，率領老鷹硬是逆轉戰局，以112比108擊沉快艇。

快艇仍未駛出泥淖之中，近期吞下開季以來最長的6連敗，排名也落居西區第6，面臨勝率5成保衛戰。至於老鷹同樣狀態低迷，先前也是6戰5敗，僅排在東區第10。

楊恩此役17投9中包括9罰全中，攻下30分8助攻：杭特（De'Andre Hunter）20分，墨瑞（Dejounte Murray）16分5籃板4助攻，柯林斯（John Collins）13分9籃板3阻攻。

兩隊起伏狀態也反映在這場比賽的過程，雙方都曾有過大比分領先。首節快艇一路領先，但第二節老鷹以超過7成命中率豪取41分，一度領先達17分之多，半場66比52力壓快艇。

然而第三節老鷹攻勢跌到谷底，反觀快艇則是在雷納德（Kawhi Leonard）和莫里斯（Marcus Morris Sr.）合砍19分的帶動下，直接彌平落後分差，帶著2分領先進入決勝期。末節楊恩的甦醒，也讓快艇付出慘重代價。最後關頭雷納德和莫里斯搶投三分皆未中，只能將勝利黯然讓出。

喬治（Paul George）因傷缺陣，雷納德全場23投9中得到29分7籃板4助攻2抄截，祖巴茲（Ivica Zubac）17分18籃板，莫里斯15分，鮑威爾（Norman Powell）和曼恩（Terance Mann）各拿14分。

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