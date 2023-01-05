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NBA／籃網吞近一個月首敗 厄文呼籲隊友支援杜蘭特

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃網12連勝中斷。 美聯社
籃網12連勝中斷。 美聯社

籃網在今天出戰公牛的比賽中，儘管球隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）全場猛轟44分，但仍是以112：121不敵公牛，吞下近1個月來的首敗，也中斷12連勝，賽後攻下25分的主控厄文（Kyrie Irving）也呼籲隊友必須挺身支援杜蘭特。

前一次輸球已經上去年12月5日的籃網，在過去一個月拉出一波12連勝，從原本的近5成勝率，戰績一口氣追上排在東區前段班的公鹿與塞爾蒂克，成為聯盟近況最火熱的球隊。

不過在今天出戰公牛的比賽中，籃網首節就失掉40分，上半場打完也以10分落後公牛，儘管第三節一度在杜蘭特與厄文聯手下急起直追，但最終仍是以9分差距中斷連勝。

對於球隊吞下近1個月來的首敗，全場攻下25分送出8助攻的厄文直言，首節失掉40分對於籃網來說就是給自己挖了一個難以填補的大洞，尤其公牛在近幾場比賽狀況絕佳，展現出了比籃網更強的贏球企圖心。

談到杜蘭特今天雖然猛轟44分但卻無法幫助球隊取勝，厄文也呼籲隊友必須跳出來給予杜蘭特支援，「他今天表現非常特別，為我們做了很多，但我們並沒有在外線命中足夠多的球，必須要給他更多幫助才行。在下半場時我還聽到公牛球員說，只要不是給杜蘭特出手就沒關係，但我們不能因此失去信心，必須挺起胸膛，為接下來的比賽做準備。」

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