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NBA／愛德華飆32分接管第四節 率灰狼力壓拓荒者

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華近期表現優異。 美聯社
愛德華近期表現優異。 美聯社

近期灰狼內部雖然傳出矛盾問題，不過挾著前一場力壓西區龍頭金塊的氣勢，今日主場面對拓荒者，靠著愛德華（Anthony Edwards）飆出32分7籃板3助攻，包括第四節獨拿13分，帶領灰狼頂住拓荒者的反撲，以113比1063取得2連勝。

愛德華在最近10場比賽中場均得到29.4分7.6籃板5.2助攻1.4抄截1阻攻，投籃命中率達48%。而在唐斯（Karl-Anthony Towns）缺陣時，愛德華平均可以拿到26分7籃板5助攻。

身為內部風暴主角的羅素（D'Angelo Russell），此戰獲得9分7助攻3籃板，他在第四節進行到9分23秒就被換下場，之後就未再回到場上，如此調度也引發外界疑慮。

總教練芬奇（Chris Finch）賽後表示：「沒有讓羅素在第四節後段上場，完全只是出於防守的考量；不過即便如此，我認為羅素這場比賽還是有打出很好的防守表現。」另一方面，芬奇也稱讚全隊在防守端的表現比之前好很多。

拓荒者前三節打完落後灰狼4分，然而第四節團隊命中率卻跌到僅有29.2%，只能勉強仰賴里拉德單節12分支撐；第四節中，里拉德（Damian Lillard）進球將比分追到1分差，接下來愛德華接管比賽，包辦全隊最後17分之中的13分，進而鎖定勝利。

里拉德獲得27分6助攻4籃板，葛蘭特（Jerami Grant）26分5籃板3抄截，西蒙斯（Anfernee Simons）16分，諾基奇（Jusuf Nurkic）10分8籃板3助攻3阻攻。

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