NBA／無懼安比德缺陣 76人全員發揮延長賽險勝溜馬

在當家中鋒安比德(Joel Embiid)左腳傷勢被迫缺席的情況下,76人在主場遭逢溜馬的強力挑戰,前三節結束原本還領先13分之多,但第四節卻遭到對手反撲,打到最後時刻卻是處於落後狀態;所幸靠著馬克西(Tyrese Maxey)和哈里斯(Tobias Harris)拿下關鍵4分,將比賽硬是逼進延長。

The Sixers scored 2 clutch buckets in the final 0:40 to send it to OT in Philly! 🤯



