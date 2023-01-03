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NBA／灰狼擊碎金塊終結6連敗 愛德華：超級開心

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華(中)下半場接管戰局。 美聯社
愛德華(中)下半場接管戰局。 美聯社

面臨球隊6連敗的困境，愛德華（Anthony Edwards）決定挺身而出，在主場對強敵金塊的比賽中攻下29分10籃板5助攻，包括第三節獨拿15分，幫助灰狼以124比111擊退「背靠背」作戰的金塊。結束連敗的同時，灰狼也取得對戰金塊的4連勝。

「我們都樂見愛德華打出優異表現，當他發揮出色時，每個人都想跟上他的腳步。」諾威爾（Jaylen Nowell）說。

愛德華賽後表示：「唐斯（Karl-Anthony Towns）要我上場接管比賽，我也決定這樣去做，隊友也起到了幫助作用。歷經先前的球員會議後，我們這場比賽打得更加團結，我感到超級開心。」

羅素（D'Angelo Russell）此役並未上陣，諾威爾得到17分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也有21分4籃板4助攻，而安德森（Kyle Anderson）則是先發上陣獲得19分8助攻4籃板3抄截。

談到球隊將約柯奇數據控制在24分9助攻7籃板，未若過去幾場神勇表現，安德森認為球隊讓自己對位約柯奇，戈貝爾（Rudy Gobert）則伺機而動，這個模式類似昔日馬刺。「這讓我有些想起在馬刺的時期，我們也是這樣去使用鄧肯（Tim Duncan）。」

總教練芬奇（Chris Finch）賽後表示：「我對球員們感到非常驕傲。顯然我們迫切渴望在這裡贏球，無論對手是誰。我們就是帶著強硬而團結的態度打球，大家表現很好。」

金塊先前在12場比賽中贏得10勝，和連敗中的灰狼相比，狀態顯然好了許多，不過此役在第四節卻擋不住灰狼的猛烈進攻，讓對方命中率衝到6成。

「我看到的是一支更有壓迫、更渴望贏球的球隊，」金塊主帥馬龍說，「通常那樣的球隊會贏得比賽。球隊表現讓人失望，即使昨晚我們大勝綠衫軍，但有誰在乎呢？」金塊目前仍居西區龍頭之位，領先灰熊0.5場勝差。

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