NBA／綠衫軍雙星合砍58分 懷特關鍵火鍋當功臣擊沉快艇

東區龍頭塞爾蒂克在主場迎戰近況不錯的快艇，雙方一路拉鋸到末節最後一分鐘，塞爾蒂克才靠著防守和進攻籃板，以116：110驚險擊敗快艇，收下近期的4連勝。

首節塞爾蒂克一度打出8：0的攻勢，不過快艇在本節後段將分差追到剩1分。第二節塞爾蒂克雙星泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）聯手攻進21分，成功在半場取得60：49分領先。

下半場快艇展開反攻，開場就連續命中3記三分球，將分數逼近。在還剩48.1秒時，靠著後衛沃爾（John Wall）命中三分球取得領先，第三節他們以63.6%的命中率攻進36分，反而以85：84領先進入末節。

塞爾蒂克在末節狀態恢復，雙方一路拉鋸到最後關頭。比賽時間還剩30秒左右時，塞爾蒂克以113：110領先，後衛懷特（Derrick White）賞給快艇球星喬治（Paul George）一記火鍋，隊友也順利掌握球權。

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隨後泰托姆雖然連續兩次投籃失手，但他與布朗各搶到1次進攻籃板，拖了不少時間，也讓快艇使出犯規戰術。布朗站上罰球線2罰全中，也讓塞爾蒂克沒有懸念地收下本場比賽勝利。

泰托姆本場比賽拿到29分11籃板，布朗29分7籃板，史馬特（Marcus Smart）17分9助攻，懷特15分還有2次阻攻。

快艇的部分，雷納德（Kawhi Leonard）拿到26分8籃板，喬治24分6助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）13分11籃板，板凳暴徒鮑威爾（Norman Powell）攻下19分。