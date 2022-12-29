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NBA／被太陽打槍的八村壘 化身板凳暴徒率巫師3連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘(左)打出本季代表作，攻下28分。 路透社
八村壘(左)打出本季代表作，攻下28分。 路透社

巫師今日在主場迎戰太陽，儘管球星比爾（Bradley Beal）缺陣，但八村壘（Rui Hachimura）卻從板凳殺出，攻下平生涯最高的30分，幫助巫師以127：102擊敗太陽，拿到近期的3連勝。

巫師開局狀況絕佳，打出15：4的攻勢，首節打完就領先15分。不過中鋒艾頓第二節大爆發，7投7中砍下16分，幫助太陽半場打完只落後9分。下半場太陽持續進逼，一度將分差追到只剩1分，不過巫師在本節尾聲打出10：2的攻勢，再將分差拉回至9分。

末節巫師靠著八村壘連得6分，打出8：2的攻勢，瞬間將分差拉開為15分。此後比賽的風向都由巫師掌控，終場就以127：102擊敗太陽。值得一提的是日前曾傳出巫師想用八村壘換取太陽克勞德(Jae Crower)，但遭太陽想要先發球員為由打槍，今天他倒是在太陽面前展示自己即使從板凳出發，還是有能力帶隊贏球。

除了八村壘外，庫茲瑪（Kyle Kuzma）22分7助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）24分7籃板。

太陽的部分，艾頓拿到本季新高31分，保羅（Chris Paul）20分7助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）17分5助攻。

巫師 太陽 八村壘

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