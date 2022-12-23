快訊

明年起家事移工可在雇主家自主防疫 「快篩陰可工作」

症狀越來越糟！金曲歌后詹雅雯突宣布出國：再等就沒力氣了

安德魯王子涉性侵遭拔軍銜 英王查理三世要王后接手

NBA／傳太陽想用克勞德交易先發球員 巫師提八村壘被拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師八村壘(左)與太陽克勞德(右)。 美聯社
巫師八村壘(左)與太陽克勞德(右)。 美聯社

太陽前鋒克勞德（Jae Crowder）休賽季提出希望能被交易，不過至今仍沒下聞，隨著交易大限逐漸逼近，流言也越來越多，根據消息，太陽已拒絕巫師用日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）換取克勞德的提案。

根據資深記者史坦（Marc Stein）透露，太陽近期拒絕巫師的交易提案，巫師打算以八村壘為交易主菜，但太陽更想要得到一名先發等級的球員，而不是八村壘。

八村壘職業生涯前2季都擔任先發球員，不過近2年因為庫茲瑪（Kyle Kuzma）加盟的因素，轉為板凳球員，上場時間也銳減。本季16場出賽全是板凳出發，場均上場23.5分鐘，繳出11.6分、4.8籃板、1.1助攻的成績單。

相關新聞

NBA／老鷹低迷恐讓楊恩喊「賣我」 傳送走柯林斯機率提高

老鷹球星楊恩（Trae Young）與教練不合的傳聞沸沸揚揚，今日美媒再加碼爆料，如果老鷹今年季後賽沒有看見成果，楊恩可能會成為下一個喊「賣我」的明星球員。 2020-2021年賽季，楊恩曾與老

NBA／傳太陽想用克勞德交易先發球員 巫師提八村壘被拒絕

太陽前鋒克勞德（Jae Crowder）休賽季提出希望能被交易，不過至今仍沒下聞，隨著交易大限逐漸逼近，流言也越來越多，根據消息，太陽已拒絕巫師用日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）換取克勞德

NBA／記恨大兒子被交易！ 老鮑爾：小鮑爾絕不可能去湖人

大鮑爾（Lonzo Ball）過去效力湖人期間，他的父親老鮑爾（LaVar Ball）常在媒體前製造話題，在大鮑爾被湖人交易後已沉寂一段時間，不過近日他再度放話，「目前效力黃蜂的小兒子小鮑爾（LaMe

NBA／少了一個S！詹姆斯IG發文改「國王隊名」網酸：老套

湖人稍早作客國王主場，球星詹姆斯（LeBron James）賽前也在社群發布練球的照片，不過湖人隨隊記者費根（Harrison Faigen）卻發現，照片中國王隊的名字遭塗改，引發網友熱議。 詹

NBA／雷霆多特守死里拉德助隊取勝 主帥：他是防守怪物

雷霆今日在主場再度面對拓荒者，延續上場比賽獲勝的氣勢，展現堅強的防守，最終以101：98險勝，這是雷霆本季第3度將對手得分控制在100分內，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）賽後特別稱讚

NBA／詹姆斯孤軍奮戰不敵國王 湖人主帥：其他人不能躲起來

湖人今日在缺少戴維斯（Anthony Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的情況下，以120：134不敵國王，賽後湖人主帥漢姆（Darvin Ham）直言：「其他球員不能都

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。