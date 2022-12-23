NBA／傳太陽想用克勞德交易先發球員 巫師提八村壘被拒絕
太陽前鋒克勞德（Jae Crowder）休賽季提出希望能被交易，不過至今仍沒下聞，隨著交易大限逐漸逼近，流言也越來越多，根據消息，太陽已拒絕巫師用日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）換取克勞德的提案。
根據資深記者史坦（Marc Stein）透露，太陽近期拒絕巫師的交易提案，巫師打算以八村壘為交易主菜，但太陽更想要得到一名先發等級的球員，而不是八村壘。
八村壘職業生涯前2季都擔任先發球員，不過近2年因為庫茲瑪（Kyle Kuzma）加盟的因素，轉為板凳球員，上場時間也銳減。本季16場出賽全是板凳出發，場均上場23.5分鐘，繳出11.6分、4.8籃板、1.1助攻的成績單。
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