NBA／狂轟60分21籃板10助攻 唐西奇成就史上第一人

在延長賽最後雙方勝負已分情況下,基德(Jason Kidd)將唐西奇(Luka Doncic)換下場,讓他接受滿場球迷最高等級的歡呼致敬。

這一晚,唐西奇打出生涯最不可思議的代表之作。全場奮戰47分鐘,31投21中,包括三分球6投2中、22罰16中,狂轟60分21籃板10助攻2抄截1阻攻,創造怪物般的空前數據表現,更重要的是,他帶領獨行俠在逆境中贏得勝利,成就非凡紀錄之夜。

「我快累死了,我需要來杯啤酒緩和一下。」唐西奇賽後笑著說。

根據統計,唐西奇成為史上第一位上演至少60分20籃板10助攻大三元數據的球員。

「我們都在見證偉大的時刻,過去從沒看過這種表現。」獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)賽後讚嘆道。

這是唐西奇生涯第3次突破50分,先前他最高得分是51分,成為史上第7位50分大三元的球員,也是最年輕達成的一位。唐西奇也是張伯倫(Wilt Chamberlain)和貝勒(Elgin Baylor)之後史上第3位拿到至少50分20籃板10助攻的球員。

放眼NBA歷史,過去只有哈登(James Harden)曾經在2018年對魔術一戰拿到60分11助攻10籃板的60分大三元表現,而唐西奇則是將這項數據往上推至令人難以想像的境界。

60 PTS

21 REB

10 AST



Luka Doncic is the first player EVER in NBA history to record 60+ PTS, 20+ REB, and 10+ AST in a game.



Historic. pic.twitter.com/ik8MdBYbFR