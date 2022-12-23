快訊

確診數連2天增逾2成！本土+1萬8965 境外+108 死亡+40

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／質疑AD傷情比預期更嚴重 湖人補強反獲喘息空間

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美媒質疑湖人球團隱瞞AD真實傷情。 美聯社
美媒質疑湖人球團隱瞞AD真實傷情。 美聯社

湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在17日與金塊之戰傷退後，一度傳出可能休息一個月的時間，不過近日卻有多家美國媒體認為，湖人並未對外公布戴維斯的真實狀況，傷勢可能比預期的嚴重不少，對於湖人剩餘賽季可能造成影響。

戴維斯在日前與金塊的比賽中，在一次切入禁區的過程中與金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在空中發生碰撞，儘管接觸的過程看似相當正常，不過落地後戴維斯確是一度抬起右腳，只靠著左腳支撐跳躍，而接下來他雖然仍繼續留在場上，但最終僅出賽17分鐘後就傷退。

而在那場比賽後，湖人球團也一直以「右腳酸痛」為由缺席了接下來的3場比賽，不過戴維斯的真實傷勢狀況也在近日遭到質疑，ESPN記者麥克米納明（Dave McMenamin）就指出，戴維斯的狀況確實讓人擔憂，因為通常球隊並不太會隱匿球員傷勢，不過以酸痛為由讓球員不斷缺陣並不常見。

麥克米納明指出，湖人球團目前已經針對戴維斯的傷勢對外尋求第2、3醫療意見，似乎還在努力釐清戴維斯的傷勢狀況，狀況確實令人擔憂，「畢竟他在一兩周前，還是聯盟前5名的球員，並提醒大家湖人會在剩餘賽季製造一些動靜，但現在缺少了他，湖人的狀況明顯出現改變。」

不過也有部分媒體認為，戴維斯的傷勢狀況反而讓湖人球團得以放慢補強或是交易步調，畢竟在戴維斯持續歸期未定的狀況下，在賽季間積極補強已經沒有太大意義，尤其是當中如果牽涉到選秀權，反觀可以利用這次機會重新規劃未來藍圖。

Anthony Davis Nikola Jokic 湖人 金塊

延伸閱讀

NBA／詹姆斯孤軍奮戰不敵國王 湖人主帥：其他人不能躲起來

NBA／戴維斯傷勢恐比預期嚴重 外媒曝可能缺席數個月

NBA／戴維斯腳傷傳無限期缺陣 湖人戰力雪上加霜

NBA／讚湖人小將表現出色 詹姆斯：這是場巨大的勝利

相關新聞

NBA／「林來瘋」紀錄片入圍奧斯卡 林書豪：太瘋狂了！

第95屆奧斯卡昨日公布部分獎項入圍名單，其中為林書豪「林來瘋」時期而拍的紀錄片《38 at the Garden》，成功入圍「最佳紀錄短片」。林書豪稍早也在個人IG興奮地向球迷分享喜訊，「這太瘋狂了！

NBA／質疑AD傷情比預期更嚴重 湖人補強反獲喘息空間

湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在17日與金塊之戰傷退後，一度傳出可能休息一個月的時間，不過近日卻有多家...

NBA／記恨大兒子被交易！ 老鮑爾：小鮑爾絕不可能去湖人

大鮑爾（Lonzo Ball）過去效力湖人期間，他的父親老鮑爾（LaVar Ball）常在媒體前製造話題，在大鮑爾被湖人交易後已沉寂一段時間，不過近日他再度放話，「目前效力黃蜂的小兒子小鮑爾（LaMe

NBA／老鷹低迷恐讓楊恩喊「賣我」 傳送走柯林斯機率提高

老鷹球星楊恩（Trae Young）與教練不合的傳聞沸沸揚揚，今日美媒再加碼爆料，如果老鷹今年季後賽沒有看見成果，楊恩可能會成為下一個喊「賣我」的明星球員。 2020-2021年賽季，楊恩曾與老

NBA／塞克斯頓壓哨球點燃士氣 助爵士逆轉巫師收2連勝

爵士今日在主場迎戰終於止敗的巫師，雖然上半場陷入比分落後，但下半場卻改頭換面，其中後衛塞克斯頓（Collin Sexton）的壓哨三分球，更是點燃球隊氣勢，終場爵士就以120：112擊退巫師。

NBA／鵜鶘威廉森觸發健康安全協議 麥凱倫飆40分擊退馬刺

近期吞下4連敗的鵜鶘在主場迎戰本季戰績不佳的馬刺，不過球星威廉森（Zion Williamson）因觸發健康安全協議無法上場，不過鵜鶘靠著麥凱倫（C.J. McCollum）本季新高40分的帶領下，以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。