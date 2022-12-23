NBA／鵜鶘威廉森觸發健康安全協議 麥凱倫飆40分擊退馬刺
近期吞下4連敗的鵜鶘在主場迎戰本季戰績不佳的馬刺，不過球星威廉森（Zion Williamson）因觸發健康安全協議無法上場，不過鵜鶘靠著麥凱倫（C.J. McCollum）本季新高40分的帶領下，以126：117擊退馬刺，中止近期的低潮。
鵜鶘開局就打出12：2的攻勢，之後也持續發動攻勢將馬刺打爆，首節打完就以37：17大幅領先。第二、三節馬刺表現稍有起色，但仍無法將比分追近，仍帶著19分落後進入末節。
末節馬刺進攻大爆發，開局打出10：0的攻勢，將分差縮小到個位數。不過麥凱倫此刻登場改變戰局，個人連得12分將比數再度將分差拉開為17分，本節麥凱倫總共攻進19分，幫助鵜鶘守住馬刺反撲，以126：117收下勝利。
麥凱倫全場拿到40分9助攻8籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）16分10籃板，替補中鋒厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）13分7籃板5助攻，射手墨菲（Trey Murphy III）則攻下15分。
馬刺表現最亮眼的是菜鳥索漢（Jeremy Sochan），他攻下23分9籃板6助攻，後衛瓊斯（Tre Jones）則拿到19分。
CJ McCollum dropped a 40-piece and 7 threes in the Pelicans win 🔥— NBA (@NBA) 2022年12月23日
40 PTS
8 REB
9 AST
7 3PM pic.twitter.com/JOERS8Ueue
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言