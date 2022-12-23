NBA／鵜鶘威廉森觸發健康安全協議 麥凱倫飆40分擊退馬刺

近期吞下4連敗的鵜鶘在主場迎戰本季戰績不佳的馬刺，不過球星威廉森（Zion Williamson）因觸發健康安全協議無法上場，不過鵜鶘靠著麥凱倫（C.J. McCollum）本季新高40分的帶領下，以126：117擊退馬刺，中止近期的低潮。

鵜鶘開局就打出12：2的攻勢，之後也持續發動攻勢將馬刺打爆，首節打完就以37：17大幅領先。第二、三節馬刺表現稍有起色，但仍無法將比分追近，仍帶著19分落後進入末節。

末節馬刺進攻大爆發，開局打出10：0的攻勢，將分差縮小到個位數。不過麥凱倫此刻登場改變戰局，個人連得12分將比數再度將分差拉開為17分，本節麥凱倫總共攻進19分，幫助鵜鶘守住馬刺反撲，以126：117收下勝利。

麥凱倫全場拿到40分9助攻8籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）16分10籃板，替補中鋒厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）13分7籃板5助攻，射手墨菲（Trey Murphy III）則攻下15分。

馬刺表現最亮眼的是菜鳥索漢（Jeremy Sochan），他攻下23分9籃板6助攻，後衛瓊斯（Tre Jones）則拿到19分。