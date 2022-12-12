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NBA／雷霆重建篳路藍縷 亞歷山大：相信總管建隊方向
雷霆當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在本季打出明星級的表現，不過球隊戰績還是處於西區後段班，儘管如此他仍然相信球隊總管普雷斯帝（Sam Presti）的建隊方向。
亞歷山大在近日接受採訪時坦言，他依舊相信總管普雷斯帝能夠扭轉局面：「當有人未給你不信任他們的理由時，你總是容易相信他們。有人告訴你某些事並且確實會發生時，你總是更容易相信他們。到目前為止，這就是我和普雷斯帝的關係。」
接著亞歷山大說道：「普雷斯帝告訴我的一切都發生了，他從不對我撒謊，當像他這樣的人在領導時，工作、籃球、每天付出的一切與未來都充滿信心。」
而普雷斯帝在先前的媒體日也曾表示，他認為亞歷山大未來有望成為一名偉大的球員：「我們喜歡他，他有很好的心態、才華，而且他不是短視近利的人，這就是我們把他找來的原因。」
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