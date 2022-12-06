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NBA／泰托姆第三節爆發逆轉暴龍 綠衫軍率先奪第20勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆轟炸籃框。 路透社
泰托姆轟炸籃框。 路透社

前一場靠著雙槍強勢表現在客場力壓籃網的塞爾蒂克，馬不停蹄趕往多倫多作客。不過綠衫軍諸將未見疲態，在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿31分12籃板3助攻的帶領下，以116比110擊敗暴龍，近8戰拿下7勝，持續穩坐東區龍頭之位。

根據統計，泰托姆本季已經有6場比賽至少拿到30分10籃板，高居聯盟首位。而他開季至今出賽24場有13場得分超過30分。

布朗（Jaylen Brown）攻下22分8籃板8助攻，他已經連續15場至少拿到20分，表現穩定；前一場休兵的史馬特（Marcus Smart），復出後繳出18分7助攻2抄截的表現。葛里芬（Blake Griffin）扛先發中鋒，6投5中貢獻13分8籃板，柯內特（Luke Kornet）也有11分7籃板進帳。

塞爾蒂克成為全聯盟首支拿到20勝的球隊，特別是最近18場比賽他們狂搶16勝，展現絕佳攻守狀態和團隊戰力深度。

以逸待勞的暴龍在上半場靠著席亞康（Pascal Siakam）和阿努諾比（OG Anunoby）合拿28分，取得62比56的領先優勢；然而泰托姆第三節火力全開，個人狂砍17分，加上防守端迫使暴龍命中率大幅下滑，綠衫軍趁勢反擊，反帶著兩位數領先狀態進入決勝期。

暴龍雖然試圖反攻，但總是棋差一著，比分差距維持在10分上下，最後還是只能繳械投降。

席亞康獲得29分8籃板7助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）21分7籃板4助攻，阿努諾比13分5籃板3抄截；崔蘭特（Gary Trent Jr.）替補上場得到20分。

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