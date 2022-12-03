NBA／鵜鶘威廉森籃板創新高 馬刺10連敗成西區新爐主

儘管主力前鋒英格倫（Brandon Ingram）持續缺陣，但鵜鶘仍靠威廉森（Zion Williamson）30分和生涯新高15籃板的表現下，以117比99輕鬆擊敗馬刺，贏球後鵜鶘14勝8敗，與今天輸球的金塊並列西區第2。

輸球的馬刺吞下近期的10連敗，也正式成為西區爐主。馬刺賽前也宣布總教練波波維奇（Gregg Popovich）因為開刀，至少缺席兩場比賽，由助理教練布朗（Brett Brown）代理。

上半場馬刺打得還算有競爭力，以3分領先鵜鶘，但到了下半場被鵜鶘內線球員輾壓過去，其中威廉森在第三節拿下15分都集中在禁區，也讓鵜鶘成功拉開比數收下勝利。

針對威廉森的表現，布朗表示，「威廉森是一個如此強大的人，他擁有力量和肌肉，你必須很快的做出防守他的判斷。」

除了威廉森外，中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）全場21分11籃板，表現也相當出色。威廉森也稱讚瓦藍邱納斯，「他是一名非凡的球員，我和他都很聰明，從今年初我就說過，只要我們打得時間越久，化學反應就更好。」

馬刺瓦賽爾（Devin Vassell）攻下全隊最高的25分，對於球隊10連敗他表示，「我們不能假裝沒發生任何事，必須解決問題，繼續奮鬥下去。」