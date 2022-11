NBA／唐斯失準灰狼先盛後衰 慘遭黃蜂終結5連勝

挾著5連勝氣勢前往夏洛特踢館的灰狼,沒想到卻遇到一塊大鐵板,表現先盛後衰。唐斯(Karl-Anthony Towns)整場比賽手感低迷,22投僅6中包括三分球11投1中,連帶影響灰狼整體外線表現,第四節在一路苦追情況下,最終仍是無力反擊,以108比110敗給黃蜂,無緣延續連勝表現。

這場比賽勝負關鍵出現在第三節,上半場取得10分領先的灰狼,在這一節自亂陣腳,命中率大幅下滑,也防不住黃蜂的猛攻,洛齊爾(Terry Rozier)和烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)聯手砍下21分,帶動全隊殺出39比21的猛烈攻勢,反而取得場上主動權。

「在第三節的比賽中,我們失去了專注力和能量。」灰狼主帥芬奇(Chris Finch)表示。

末節戈貝爾(Rudy Gobert)獨拿10分,搭配愛德華(Anthony Edwards)和羅素(D'Angelo Russell)試圖搶攻,在最後時刻追到僅差1分。洛齊爾適時命中外線,加上後續的兩罰,還是讓球隊握有領先優勢。最後8.9秒,洛齊爾跳投未進,但灰狼沒能掌握籃板,華盛頓(P.J. Washington)2罰1中後,進一步確保勝利到手。

烏布瑞攻下全場最高28分,洛齊爾也有22分8助攻的表現;華盛頓16分,替補的馬勒登(Theo Maledon)進帳14分7籃板,瓊斯(Kai Jones)9分12籃板。歷經先前12戰11敗的困境,黃蜂近期接連擊敗了76人和灰狼。

「這兩場比賽可以看出我們球隊的成長。如果我們能夠發揮自己的優勢,其他球隊將很難擊敗我們。」華盛頓說。

愛德華獲得25分5籃板4助攻,羅素20分10助攻,戈貝爾17分17籃板2抄截2阻攻,唐斯19分5助攻4籃板。

😤 Kelly Oubre (14 PTS) rips it down off the backdoor cut!



Watch NOW on NBA League Pass! Use code NBA50 at checkout for 50% off ➡ https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/DQWGOylPsq