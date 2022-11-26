NBA／唐斯失準灰狼先盛後衰 慘遭黃蜂終結5連勝

挾著5連勝氣勢前往夏洛特踢館的灰狼，沒想到卻遇到一塊大鐵板，表現先盛後衰。唐斯（Karl-Anthony Towns）整場比賽手感低迷，22投僅6中包括三分球11投1中，連帶影響灰狼整體外線表現，第四節在一路苦追情況下，最終仍是無力反擊，以108比110敗給黃蜂，無緣延續連勝表現。

這場比賽勝負關鍵出現在第三節，上半場取得10分領先的灰狼，在這一節自亂陣腳，命中率大幅下滑，也防不住黃蜂的猛攻，洛齊爾（Terry Rozier）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）聯手砍下21分，帶動全隊殺出39比21的猛烈攻勢，反而取得場上主動權。

「在第三節的比賽中，我們失去了專注力和能量。」灰狼主帥芬奇（Chris Finch）表示。

末節戈貝爾（Rudy Gobert）獨拿10分，搭配愛德華（Anthony Edwards）和羅素（D'Angelo Russell）試圖搶攻，在最後時刻追到僅差1分。洛齊爾適時命中外線，加上後續的兩罰，還是讓球隊握有領先優勢。最後8.9秒，洛齊爾跳投未進，但灰狼沒能掌握籃板，華盛頓（P.J. Washington）2罰1中後，進一步確保勝利到手。

烏布瑞攻下全場最高28分，洛齊爾也有22分8助攻的表現；華盛頓16分，替補的馬勒登（Theo Maledon）進帳14分7籃板，瓊斯（Kai Jones）9分12籃板。歷經先前12戰11敗的困境，黃蜂近期接連擊敗了76人和灰狼。

「這兩場比賽可以看出我們球隊的成長。如果我們能夠發揮自己的優勢，其他球隊將很難擊敗我們。」華盛頓說。

愛德華獲得25分5籃板4助攻，羅素20分10助攻，戈貝爾17分17籃板2抄截2阻攻，唐斯19分5助攻4籃板。