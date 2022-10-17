NBA／勇士揮拳事件 歐尼爾力挺格林：這在NBA很平常

勇士隊防守大鎖格林（Draymond Green）日前在練習時與隊友波爾（Jordan Poole）發生衝突，兩人更上演拳武行，其中，主動揮拳的格林招來各方批評，名人堂球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）近日則在節目上「逆風」開嗆：「不懂競技運動就閉嘴！」聲援格林。

歐尼爾在《The Big Podcast with Shaq》節目上對格林與波爾衝突一事表達看法：「所有人都在怪罪格林，該管好是你們自己的事吧。你們不懂 競技運動，也不知自己在說些什麼，所以閉嘴，做好一個球迷就好。」

球員生涯到執教至今已32年的勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）日前也坦言，這種事見怪不怪了，格林的揮拳事件是他帶隊以來最大危機，並表示，這不應該被曝光，而過往在球員時期柯爾也曾與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）發生過衝突，但事件後兩人感情卻變得更加要好，可說是不打不相識。