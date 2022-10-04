NBA／湖人輸30分卻看見休賽季成效 詹姆斯笑談7投0中

湖人隊今天進行首場季前熱身賽出戰國王隊，在球隊一哥詹姆斯（LeBron James）手感冰冷全場出手7次盡墨下，最終湖人在下半場遭拉開差距以75：105慘敗給國王，不過本場比賽湖人三巨頭另外兩人衛斯特布魯克與戴維斯都展現不錯的狀況，團隊氣氛也比起上季來得更加熱絡，展現出紫金大軍捲土重來的決心。

在歷經上賽季的挫敗後，湖人仍是以三巨頭為核心在休賽季期間進行補強，儘管動作不大，但仍被認為將在新賽季展現競爭力，而今天的首場熱身賽也依照新任總教練漢姆（Darvin Ham）日前所公告的，由三巨頭搭配上納恩（Kendrick Nunn）、瓊斯（Damian Jones）先發。

儘管最終湖人在下半場換上替補球員後遭拉開差距，最終以30分之差輸球，但不少國外媒體都認為紫金大軍打出了新氣象，包括衛斯特布魯克（Russell Westbrook）不斷衝擊籃框的積極性，戴維斯（Anthony Davis）更具碰撞性的打法，更重要的是湖人展現的團隊氣氛明顯優於上季，在新加入的貝佛利（Patrick Beverley）進球後，湖人板凳區就為他送上熱烈歡呼，包括衛斯特布魯克。

談到季前熱身賽首戰球隊表現，全場僅靠著罰球拿下4分的詹姆斯說：「我認為我們上半場的防守是很好的，不過在保護籃板上可以做得更好，這是我們能夠控制的事情，在進攻端我們也打出不錯的節奏，即便有些投籃沒有進，但仍是能夠正確的出手，這次比賽對我們而言就是用來找到節奏和體能狀態。」

對於自己的冰冷手感，詹姆斯則是一笑置之，「我就是投丟了一些出手，以前我也有過單場0中，但過去我上場得更久，今天我只打了15分鐘，我還希望能夠更久，至於是否進球那是之後才考慮的事情，重要的是磨合我們的攻防習慣。」

湖人總教練漢姆也說：「前兩節我們分別只失21分和20分，這是我們希望看到也必須達到的成效，球隊將從防守打起。我很喜歡我們今天上半場的表現，那還是在詹姆斯投籃不進的情況下，我認為我們將會不斷進步。」