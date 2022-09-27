NBA／談回歸籃網關鍵 杜蘭特：蔡崇信說我很棒

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）今日在媒體日上接受媒體提問，首度談論申請交易的原因以及讓他回心轉意的關鍵。

媒體向杜蘭特提出的第一個問題就是「為什麼要提交易申請？」杜蘭特表示：「隨著年紀越來越大，越想要在一支穩定的球隊建立冠軍文化。」而上賽季的籃網隊傷病不斷，還有其他不確定性。杜蘭特補充道：「去年和球隊簽下4年合約，是因為我覺得能和厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）一直在這打球。」

被問到是否對沒有被交易感到失望，杜蘭特表示他不會感到失望，因為球隊在休賽季依舊努力補強球隊，說服自己留下，並透露老闆蔡崇信對他說：「你很棒，所以我們不能放棄你。」這讓他感到佩服。

籃網老闆蔡崇信（左）。 歐新社

杜蘭特也重申自己的工作就是做好一名球員，而不是厄文和球隊的中間人。他表示：「我總是告訴總管和厄文，必須建立彼此的關係，因為每個人都是獨立的個體，對待不同的球員方式會不一樣。」

籃網明星後衛厄文。 美聯社

籃網這個休賽季沒有讓杜蘭特和厄文離隊，也將米爾斯（Patty Mills）、克萊斯頓（Nicolas Claxton）留下。另外用首輪選秀權向爵士換來奧尼爾（Royce O'Neale），自由市場簽下華倫（T.J. Warren）、大莫里斯（Markieff Morris）、渡邊雄太等球員，戰力和上賽季相比有很大的提升。