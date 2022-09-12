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NBA／推崇同胞吉諾布里進名人堂 梅西：我才是足球界的他

聯合新聞網／ 綜合報導
法甲球星梅西(Lionel Messi) 新華社
法甲球星梅西(Lionel Messi) 新華社

NBA傳奇球星吉諾布里(Manu Ginóbili)於近日入選NBA名人堂，各界好友也紛紛獻上祝福，而身在法甲的球星梅西(Lionel Messi)也對這位阿根廷同袍獻上祝賀。

吉諾布里曾奪下4次NBA冠軍、2次入選全明星賽以及一次奧運冠軍，同時阿根廷人也將吉諾布里稱之為籃球界的梅西，但梅西本人則有不一樣的看法，對此他表示，「聽到大家稱吉諾布里是籃球界的我，讓我相當自豪，但他們應該說我才是足球界的吉諾布里。」

而身為阿根廷籃球英雄的吉諾布里，曾在2004年的雅典奧運帶領阿根廷擊敗美國夢幻隊，勇奪當年的奧運冠軍，而梅西也希望在今年11月的足球世界盃，能一圓帶領阿根廷奪下世界盃冠軍的夢。

阿根廷 奧運 足球 雅典 美國

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