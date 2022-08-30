NBA／虎父無犬女！羅德曼女兒獲女足最高薪

今年5月滿20歲的美國女足新星崔妮蒂（Trinity Rodman）來自運動世家，爸爸正是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），選擇不同運動的崔妮蒂也闖出自己一片天，她剛獲得華盛頓精神隊（Washington Spirit）的延長合約，一舉躍居美國女足最高薪選手。

羅德曼與崔妮蒂生母很早離婚，崔妮蒂成長過程都是由媽媽撫養；她在足球場綻放光芒，2021年獲得美國女足聯賽最佳新秀和年度年輕球員，且是華盛頓精神唯一受邀參加美國隊訓練營的球員。

華盛頓精神和崔妮蒂的新合約是4年總值110萬美元，遠高於她原本的3年合約。舊合約中，崔妮蒂每年薪水是42000美金，另外有激勵獎金；新合約讓她年薪暴漲，每年可賺進28萬1千美金，超越美國國家隊隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）和球星摩根（Alex Morgan）的25萬美金年薪，成為美國女足最高薪球員。