快訊

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／虎父無犬女！羅德曼女兒獲女足最高薪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
崔妮蒂。 路透
崔妮蒂。 路透

今年5月滿20歲的美國女足新星崔妮蒂（Trinity Rodman）來自運動世家，爸爸正是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），選擇不同運動的崔妮蒂也闖出自己一片天，她剛獲得華盛頓精神隊（Washington Spirit）的延長合約，一舉躍居美國女足最高薪選手。

羅德曼與崔妮蒂生母很早離婚，崔妮蒂成長過程都是由媽媽撫養；她在足球場綻放光芒，2021年獲得美國女足聯賽最佳新秀和年度年輕球員，且是華盛頓精神唯一受邀參加美國隊訓練營的球員。

華盛頓精神和崔妮蒂的新合約是4年總值110萬美元，遠高於她原本的3年合約。舊合約中，崔妮蒂每年薪水是42000美金，另外有激勵獎金；新合約讓她年薪暴漲，每年可賺進28萬1千美金，超越美國國家隊隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）和球星摩根（Alex Morgan）的25萬美金年薪，成為美國女足最高薪球員。

羅德 光芒

延伸閱讀

NBA／暫擱置米契爾交易談判 傳尼克決議先續約巴瑞特

NBA／指安戴托昆波球技進步有限 亞瑞納斯：同樣弱點還在

NBA／續留巫師眾人意外 比爾享受逆境：忠誠讓奪冠更甜美

PLG／前NBA冠軍成員米勒加盟夢想家 9月攜家人一同抵台

相關新聞

NBA／指安戴托昆波球技進步有限 亞瑞納斯：同樣弱點還在

先前在自己擔任主持的節目上，訪問知名助教漢迪（Phil Handy），聊到真正巨星跟球星差距，亞瑞納斯（Gilbert Arenas）暗指，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不懂

NBA／虎父無犬女！羅德曼女兒獲女足最高薪

今年5月滿20歲的美國女足新星崔妮蒂（Trinity Rodman）來自運動世家，爸爸正是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（...

NBA／暫擱置米契爾交易談判 傳尼克決議先續約巴瑞特

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今（30）日報導，尼克與前鋒巴瑞特（RJ Barrett）達提前續約協議，談妥價碼最高可達4年1億2000萬。 巴瑞特也成為20

NBA／續留巫師眾人意外 比爾享受逆境：忠誠讓奪冠更甜美

比爾（Bradley Beal）今夏成為自由球員，不過選擇與巫師簽下5年2.51億美元合約，續留這支10年選秀會上挑中自己的隊伍，他近期受訪就坦言自己決定確實讓不少人覺得意外。 「人們總用異樣眼

NBA／坦言低潮時期有尋短念頭 沃爾鼓勵勇敢求助

沃爾（John Wall）過去2年半時間，不只傷病來折磨導致從球星地位急墜，上季更遭火箭冷凍無法出賽。他近日出席活動也勇敢吐露心聲，表示不只場上不如意，場下人生也很不順遂，至親相繼過世，讓自己甚至一度

NBA／見證J博士輝煌成就 籃網復刻ABA經典冠軍球衣

籃網近日宣布2022-2023年賽季復古球衣款式，重現了50年前首次穿著ABA時代的經典，這款球衣過去也見證籃網ABA時代1974年及1976年的2座冠軍。 特別是「J博士」歐文（Julius

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。