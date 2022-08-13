NBA／終於放手一搏！ 傳湖人願加碼送出2首輪籤換厄文

湖人上個月曾與籃網談論過拿衛少(Russell Westbrook)換厄文（Kyrie Irving）的交易案，只是雙方價碼談不攏陷入僵局。不過最新消息指出，湖人願意在包裹中加碼2個首輪籤，就看籃網是否點頭。

這筆交易案日前卡關的關鍵，就在籃網無意吞下衛斯特布魯克最後一個賽季的合約，這代表需要找第三方球隊加入才能促成交易。除了上述問題外，籃網也得優先處理高喊「賣我」的杜蘭特(Kevin Durant)，他日前與老闆蔡崇信見面也再度重申「吹密(Trade Me)態度，並要高層在總經理馬克思(Sean Marks)、總教練奈許(Steve Nash)和續留他間二選一。事實上據《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）上周透露，湖人與籃網間的交易談判已暫時終止。

然而據《New York Daily News》最新報導，原本湖人一直不願送出2027與2029年的兩個首輪選秀權，不過為了重啟厄文交易，直到昨天傳出終於決定放手一搏鬆手，希望能就此打動籃網。

雖然厄文已同意執行合約最後一年3600萬的球員選項，並且表態無論KD是否續留都願意留在籃網打球，但若有機會，他對與湖人一哥詹姆斯再度聯手打球也非常興奮。

值得一提的是湖人也已做好交易不成的備案，據《Yahoo Sports》記者海恩斯(Chris Haynes)透露，若衛少繼續留在陣中，新總教練漢姆(Devin Ham)希望他更多時候能擔任底線三分射手的角色，並將命中率至少再提升3%。不過《CBS Sports》直言這是非常糟糕的決策，畢竟衛少雖然上賽季在底角外線命中率達44%，但只有4%出手是來自於此。