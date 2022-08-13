聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／終於放手一搏！ 傳湖人願加碼送出2首輪籤換厄文

聯合新聞網／ 綜合報導
傳湖人願意加碼送出2個首輪籤換取籃網球星厄文。 路透社
傳湖人願意加碼送出2個首輪籤換取籃網球星厄文。 路透社

湖人上個月曾與籃網談論過拿衛少(Russell Westbrook)換厄文（Kyrie Irving）的交易案，只是雙方價碼談不攏陷入僵局。不過最新消息指出，湖人願意在包裹中加碼2個首輪籤，就看籃網是否點頭。

這筆交易案日前卡關的關鍵，就在籃網無意吞下衛斯特布魯克最後一個賽季的合約，這代表需要找第三方球隊加入才能促成交易。除了上述問題外，籃網也得優先處理高喊「賣我」的杜蘭特(Kevin Durant)，他日前與老闆蔡崇信見面也再度重申「吹密(Trade Me)態度，並要高層在總經理馬克思(Sean Marks)、總教練奈許(Steve Nash)和續留他間二選一。事實上據《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）上周透露，湖人與籃網間的交易談判已暫時終止。

然而據《New York Daily News》最新報導，原本湖人一直不願送出2027與2029年的兩個首輪選秀權，不過為了重啟厄文交易，直到昨天傳出終於決定放手一搏鬆手，希望能就此打動籃網。

雖然厄文已同意執行合約最後一年3600萬的球員選項，並且表態無論KD是否續留都願意留在籃網打球，但若有機會，他對與湖人一哥詹姆斯再度聯手打球也非常興奮。

值得一提的是湖人也已做好交易不成的備案，據《Yahoo Sports》記者海恩斯(Chris Haynes)透露，若衛少繼續留在陣中，新總教練漢姆(Devin Ham)希望他更多時候能擔任底線三分射手的角色，並將命中率至少再提升3%。不過《CBS Sports》直言這是非常糟糕的決策，畢竟衛少雖然上賽季在底角外線命中率達44%，但只有4%出手是來自於此。

相關新聞

NBA／傷癒即將回歸太陽 薩里奇先戰歐錦賽

2021年7月遭逢右膝前十字韌帶撕裂重傷的薩里奇（Dario Saric），在接受完手術後，一直休兵至今，包括2021-22年賽季也全數報銷。近日在接受採訪時，薩里奇便展望了即將到來的歐錦賽和新賽季。

NBA／看好唐西奇奪MVP 巴恩斯：身心狀態都準備好了

近幾年一直都被視為年度MVP熱門人選的唐西奇（Luka Doncic），隨著上季季後賽有所突破，率隊殺進西區冠軍賽後，新賽季更被認為有機會更上層樓。前NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）日前在節

NBA／將邁入生涯第10賽季 安戴托昆波受用布萊恩建議

儘管多數人仍把安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）視為年輕巨星，但下季將是生涯第10個賽季，他也坦言的確很少人意識到這點，事實上就連自己都開始注重飲食保養身體，不過也提到布萊恩（K

NBA／教頭背書雙塔組合威力 灰狼老闆樂觀看待羅素未來

羅德里格斯（Alex Rodriguez）和洛爾（Marc Lore）雖已入主灰狼，但經營大權仍握在主要股東泰勒（Glen Taylor）之手，預計2023年才會正式移交。泰勒日前上談話節目，就提到組

NBA／現役年輕球員誰最像自己？ 格林意外點名莫蘭特

最新一集Podcast節目直球對決網友犀利提問，勇士球星格林（Draymond Green）回答在現役年輕球員中誰會讓他想起自己時，給出答案恐怕讓不少人有些意外，因為他提到的是灰熊新星莫蘭特（Ja M

NBA／明星周拍75大團體照見偶像 保羅：永留我心中

身為11位以現役身份入選75大球星者，保羅（Chris Paul）日前受訪就提到，一直都只懂埋頭苦幹努力，幾乎不會回顧自己生涯，但藉這次入選機會，特別是赴克里夫蘭明星週與其他偉大球星合照相聚，實在留下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。