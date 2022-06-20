NBA／柯比、詹皇「當司機」奪冠 巴克利：KD做到才能獲尊重

勇士闊別4年後再次奪得總冠軍，也是杜蘭特（Kevin Durant）離隊後的首座冠軍，日前TNT球評球星巴克利（Charles Barkley）表示，若杜蘭特生涯未能獨自率隊拿下冠軍戒，他將永遠無法贏得外界對他的尊重。

巴克利在今年季後賽之初，正當籃網面臨淘汰危機時，就曾發表過杜蘭特絕非當時勇士隊上最強球員的言論，並強調「他就只是搭上奪冠公車的其中一名乘客，不是駕駛員。」如今在勇士奪下8年內第4冠後，巴克利再次分享自己對於杜蘭特離開勇士後的看法。

「除非杜蘭特能率隊能下總冠軍，否則我不會給他或許他該獲得的尊重，布萊恩（Kobe Bryant）曾誓言沒有歐尼爾（Shaquille O'Neal）也能奪冠，詹姆斯（LeBron James）也說過沒有韋德（Dwayne Wade）和波許（Chris Bosh）也要奪冠，他們也都做到了，所以我們必須給杜蘭特相同的標準。」

「他加入了一支已經嘗過總冠軍滋味的球隊，沒有要對他不尊敬的意思，但這就是事實。」