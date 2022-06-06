快訊

蘇貞昌下令查辦藝人散布假訊息 真的可以保護言論自由嗎？

點2碗牛肉麵備註+6份麵要做成8碗 店家看到訂單傻眼

特斯拉開槍男遭肉搜帶嫩妹交車 網友驚爆同樣被開過槍

NBA／柯瑞帶起勇士第三節瘋狂攻勢 教頭讚「嘆為觀止」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞在總冠軍賽第二戰攻下全場最高的29分。 美聯社
柯瑞在總冠軍賽第二戰攻下全場最高的29分。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天總冠軍賽第2戰率隊留下勝利，他第三節就攻下14分，助隊打出單節35：14猛攻，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）讚嘆柯瑞單節表現「嘆為觀止」，且不只是進攻端有表現，防守也幫助到球隊。

柯爾提到，柯瑞的防守功力並沒得到相對的肯定，大家多是將注意力放在柯瑞對勇士進攻端的重要性，但從執教勇士第一年到現在，他可以清楚看到柯瑞8年來的身體變化，「他不斷努力，年復一年持續加強力量和體能訓練，看他每晚的表現是種樂趣。」

柯瑞今天攻下全場最高的29分，他三分球12投5中，其中第三節6投3中，另外還有籃板和1抄截；在柯瑞帶動下，勇士將半場打完2分領先擴大到23分，最終以107：88大勝。

勇士在主場扳平系列賽，第3戰將於台灣時間周四早上9點移師波士頓舉行。

Stephen Curry Steve Kerr 勇士

延伸閱讀

NBA／柯瑞領軍第三節海嘯攻勢 勇士G2痛宰綠衫軍

NBA／希望看到柯瑞拿FMVP 林書豪強調是錦上添花

NBA／兩年重整對勇士文化有信心 柯瑞：感覺自己仍處巔峰

NBA／欠缺決賽MVP加持 柏金斯：柯瑞75大只能排第12

相關新聞

NBA／柯瑞帶起勇士第三節瘋狂攻勢 教頭讚「嘆為觀止」

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天總冠軍賽第2戰率隊留下勝利，他第三節就攻下14分，助隊打出單節35：...

NBA／柯瑞領軍第三節海嘯攻勢 勇士G2痛宰綠衫軍

總冠軍賽首戰一度領先15分卻在第四節慘遭大逆轉的勇士，第2戰記取教訓，除了加強防守壓迫外，更在第三節轟出35比14的海嘯攻勢，一口氣擊潰綠衫軍。在雙方差距拉開超過20分的情況下，第四節比賽幾乎淪為垃圾

NBA／教頭史奈德下台一鞠躬 傳米契爾對爵士未來疑惑不安

爵士總教練史奈德（Quin Snyder）下台一鞠躬，結束在鹽湖城8年執教也在隊上投下震撼彈，《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）就報導，當家球星米契爾（Donovan

NBA／霍福特表現搶眼 卡萊爾：本季聯盟最棒補強之一

霍福特（Al Horford）在總冠軍賽首戰攻下全隊最高26分，其中第四節更是以百分之百命中率獨拿11分，幫助塞爾蒂克上演大逆轉，贏得系列賽第一勝。剛滿36歲的霍福特繳出如此表現也贏得讚賞。 溜

NBA／教練公會頒終生成就獎 老教頭費爾特羅獲肯定

NBA教練公會今（6）日公布戴利（Chuck Daly）終生成就獎，今年得主為75歲的老教頭費爾特羅（Mike Fratello），他在NBA留下長達將近30年執教經歷。 費爾特羅曾在1986年

NBA／獲百萬美元合約 傳畢斯利轉戰上海大鯊魚

本季曾經投身G聯盟盼尋求重返NBA機會，畢斯利（Michael Beasley）最終未能如願圓夢，儘管聯盟一度遭受病毒變異株重創導致緊急簽約潮。《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams C

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。