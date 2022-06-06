NBA／柯瑞帶起勇士第三節瘋狂攻勢 教頭讚「嘆為觀止」
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天總冠軍賽第2戰率隊留下勝利，他第三節就攻下14分，助隊打出單節35：14猛攻，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）讚嘆柯瑞單節表現「嘆為觀止」，且不只是進攻端有表現，防守也幫助到球隊。
柯爾提到，柯瑞的防守功力並沒得到相對的肯定，大家多是將注意力放在柯瑞對勇士進攻端的重要性，但從執教勇士第一年到現在，他可以清楚看到柯瑞8年來的身體變化，「他不斷努力，年復一年持續加強力量和體能訓練，看他每晚的表現是種樂趣。」
柯瑞今天攻下全場最高的29分，他三分球12投5中，其中第三節6投3中，另外還有籃板和1抄截；在柯瑞帶動下，勇士將半場打完2分領先擴大到23分，最終以107：88大勝。
勇士在主場扳平系列賽，第3戰將於台灣時間周四早上9點移師波士頓舉行。
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