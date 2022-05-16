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NBA／誓言留住莫蘭特 灰熊總管：球隊想要的人絕對砸錢

聯合新聞網 / 綜合報導
莫蘭特將在休賽期間成為自由球員。 美聯社
莫蘭特將在休賽期間成為自由球員。 美聯社

日前才剛獲選年度最佳行政人員的灰熊總經理庫克萊曼（Zach Kleiman)，在球隊遭淘汰後表示，願意砸大錢留住陣中明星後衛莫蘭特（Ja Morant），並以其為核心打造奪冠陣容。

灰熊今年打出聯盟第二佳的戰績，可惜從西區準決賽第四戰開始，主力莫蘭特因傷無法歸隊，最終不敵勇士提前放暑假。儘管無緣闖進西區冠軍賽，庫克萊曼仍認為今年是成功的一年，他希望能留住陣中幾名核心球員，未來打造更堅強的陣容再來衝擊總冠軍。

「我們會盡全力留住球隊想要的球員，這是無庸置疑的，而且我們並不擔心曼菲斯是一隻小市場球隊，無論我們最終續約誰，我們都不會有任何問題。」庫克萊曼更強調，他的想法和灰熊老闆佩拉（Robert J. Pera）完全一致。

莫蘭特將在休賽期間成為自由球員，先前被問到他是否會和灰熊續約，他也表態「曼菲斯是我的家，如果你問我想繼續留在曼菲斯嗎？當然想。」

莫蘭特作為2019年選秀榜眼，這幾年先後拿下最佳新秀、入選明星賽先發球員、年度最佳進步獎，因此他符合聯盟能簽下5年頂約的標準，目前預估他的薪水將會落在1.8億美元（約新台幣53.7億元）到2.1億美元（約新台幣62.66億元）之間，這取決於他今年能否入選年度球隊。

Ja Morant 灰熊

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