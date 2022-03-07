NBA／痛批綠衫軍「偽君子」 康特怒：力挺烏克蘭卻不幫別國
塞爾蒂克今出戰籃網的比賽中，教練團皆在衣服上別著烏克蘭國旗別針，表示聲援遭俄羅斯入侵的烏克蘭，然而此舉卻引起前塞隊球員康特(Enes Kanter Freedom)在推特上痛批「偽君子！」
29歲的土耳其裔球星康特，近年多次直言對抗中國，不斷力挺台灣、香港及新疆等，去年他入籍美國時甚至將「自由」（Freedom）加入到姓氏中，並獲得諾貝爾和平獎的提名。
康特季初效力於塞爾蒂克，但隨後被球隊交易到火箭，火箭最後只用了短短10分鐘就決定裁掉他，讓他瞬間變成了自由球員，至今仍未獲其他球隊青睞。
康特今天在看到綠衫軍力挺烏克蘭的畫面後，忍不住對他們的「雙重標準」發文，「偽君子！我看到塞爾蒂克教練團戴著烏克蘭國旗的別針，我支持他們這麼做，但敘利亞、阿富汗、維吾爾、香港、西藏、台灣呢？為什麼可以公開力挺烏克蘭的人權但不談其他國家的？從俄羅斯獲得的利益不是很大嗎？」
康特還接著爆料，「當我穿上特製鞋希望大家關注世界各地侵犯人權的行為時，塞爾蒂克不讓我這麼做，還威脅要禁賽我，現在塞爾蒂克佩戴烏克蘭國旗別針，這樣公平嗎？誰准許這樣子做的？NBPA/NBA？誰能決定誰的命比較重要？」
Hypocrites!— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) March 6, 2022
I see @Celtics coaching staff wearing Ukrainian flag pins, which I support
What about Syria,Afghanistan,Uyghurs, Hong Kong,Tibet,Taiwan
Why is it okay to speak up about human rights violations there but not in other countries?
Is there not much profit from Russia? pic.twitter.com/yhcmS3pefT
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