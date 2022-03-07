NBA／痛批綠衫軍「偽君子」 康特怒：力挺烏克蘭卻不幫別國

塞爾蒂克今出戰籃網的比賽中，教練團皆在衣服上別著烏克蘭國旗別針，表示聲援遭俄羅斯入侵的烏克蘭，然而此舉卻引起前塞隊球員康特(Enes Kanter Freedom)在推特上痛批「偽君子！」

29歲的土耳其裔球星康特，近年多次直言對抗中國，不斷力挺台灣、香港及新疆等，去年他入籍美國時甚至將「自由」（Freedom）加入到姓氏中，並獲得諾貝爾和平獎的提名。

康特季初效力於塞爾蒂克，但隨後被球隊交易到火箭，火箭最後只用了短短10分鐘就決定裁掉他，讓他瞬間變成了自由球員，至今仍未獲其他球隊青睞。

康特今天在看到綠衫軍力挺烏克蘭的畫面後，忍不住對他們的「雙重標準」發文，「偽君子！我看到塞爾蒂克教練團戴著烏克蘭國旗的別針，我支持他們這麼做，但敘利亞、阿富汗、維吾爾、香港、西藏、台灣呢？為什麼可以公開力挺烏克蘭的人權但不談其他國家的？從俄羅斯獲得的利益不是很大嗎？」

康特還接著爆料，「當我穿上特製鞋希望大家關注世界各地侵犯人權的行為時，塞爾蒂克不讓我這麼做，還威脅要禁賽我，現在塞爾蒂克佩戴烏克蘭國旗別針，這樣公平嗎？誰准許這樣子做的？NBPA/NBA？誰能決定誰的命比較重要？」