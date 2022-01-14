快訊

桃園疫情升溫 泳池SPA停開、SBL跟T1改打閉門賽

中選會通過 年底九合一選舉11月26日投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞連8場命中率不及五成 讚公鹿擁有冠軍基因

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
柯瑞今天僅拿下12分，也迫使他連續8場比賽命中率不及五成，刷新個人生涯紀錄。 美聯社
柯瑞今天僅拿下12分，也迫使他連續8場比賽命中率不及五成，刷新個人生涯紀錄。 美聯社

公鹿今天在主場迎戰勇士的比賽中，靠著嚴密的防守在上半場就取得高達39分領先優勢，還讓勇士主控柯瑞僅拿下12分，也迫使他連續8場比賽命中率不及五成，刷新個人生涯紀錄，而柯瑞（Stephen Curry）賽後也稱讚衛冕軍公鹿，已經是一支擁有冠軍基因的球隊。

上賽季拿下隊史第二座，也是睽違50年來首座冠軍的公鹿，儘管本賽季初一度陷入亂流，近來也遭遇傷兵和聯盟健康與安全協議導致人手短缺，不過繼日前扳倒籃網後，今天又在主場大勝勇士，一連擊敗兩支冠軍熱門球隊，逐漸找回衛冕軍的氣勢。

對於球隊在主控哈勒戴仍因傷缺陣的情況下，仍是擊敗強敵勇士，今天拿下30分、12籃板、11助攻大三元的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）說：「不知道為什麼我們在這種重大比賽表現特別優秀，但歸根究底我們都應該建立良好的習慣並讓此一路維持，不管是激勵人心的大比賽，還是沒人觀賽的比賽，我們都要持續養成良好的習性，這樣才有可能在5、6月的比賽（季後賽）中仍有出色的表現。」

反觀開季一度登上戰績龍頭的勇士，近來則是陷入低潮，尤其是球隊一哥柯瑞在進入2022年後手感持續低迷，也連帶影響到球隊的攻勢，在今天不敵公鹿後，他也大方給予公鹿讚賞，「公鹿是一支優秀的球隊，顯然他們現在已經具有冠軍基因，並且能在防守端與空間感上給予對手很大的壓力，而我們今天從開賽就打得很糟糕，讓一切都亂了調。」

公鹿 勇士 柯瑞

延伸閱讀

珍藏詹皇親送簽名球衣 柯瑞：隨時激勵自己

回應莫蘭特「尊重說」 柯瑞 ：季後賽才是戰場

NBA／詹皇明星賽衝破438萬票 KD與柯瑞仍是東西區人氣王

96年公牛碰有杜蘭特的勇士 柯瑞：我們6場能贏

相關新聞

NBA／柯瑞連8場命中率不及五成 讚公鹿擁有冠軍基因

公鹿今天在主場迎戰勇士的比賽中，靠著嚴密的防守在上半場就取得高達39分領先優勢，還讓勇士主控柯瑞僅拿下12分，也迫使他連...

NBA／兵多將廣力退灰狼三劍客 灰熊11連勝續寫紀錄

兵多將廣的灰熊在今天主場對灰狼的比賽中，靠著克拉克（Brandon Clarke）、貝恩（Desmond Bane）和庫查爾（John Konchar）在第四節最後聯手攻下11分，幫助球隊擺脫對手糾纏

NBA／回應莫蘭特「尊重說」是空談 柯瑞 ：季後賽才是戰場

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）近期手感火燙，今天擊敗灰狼後率隊勇奪11連勝，日前於擊敗勇士後，莫蘭特就表示，「現在灰熊總算得到尊重了」。不過勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）則勸他不要太

NBA／偶像變宿敵！ 柯瑞仍珍藏大二時詹皇送他的球衣

湖人老大哥詹姆斯（LeBron Jame）與勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry），是目前NBA中叱吒風雲的兩大巨星。而柯瑞也把擁有19年打球生涯的詹姆斯視為學習目標，並且在近日GQ訪談中透露

NBA／全明星賽第二階段得票 莫蘭特超越唐西奇衝進西區先發

NBA官方公佈2022年全明星賽第二階段的得票結果，柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）依然高居西區、東區的人氣王。柯瑞獲得446萬3426票，杜蘭特得到408萬83

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥大三元讓勇士吞二連敗

NBA今日戰績表 勇士 99:118 公鹿 快艇 108:116 鵜鶘 灰狼 89:113 灰熊 雷霆 130:109 籃網 拓荒者 108:140 金塊 NBA明日賽程 時間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。