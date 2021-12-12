NBA／「溜馬先生」18年一冠難求卻不願抱團 米勒談感性原因

生涯18個球季都待在溜馬的名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller），即使球員生涯從未奪冠，但他仍堅持不「抱團」，近日他接受美國媒體《The Athletic》專訪，感性透露不組團的原因：「我在印第安納成長，和隊友一起歡笑、痛哭、共患難這麼多年，如果我在波士頓噴香檳，那真的很不對勁。」

米勒在隊期間，溜馬曾15度闖進季後賽，不過最終都欠缺臨門一腳。最接近的一次是1999-2000年賽季，當年溜馬以東區龍頭之姿一路殺進總冠軍賽，但最終仍以2勝4敗輸給湖人，該年的FMVP（總冠軍賽MVP）則是「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）。

米勒在2004-05賽季結束後退役，在他宣布高掛球鞋的2年後，塞爾蒂克由皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）和艾倫（Ray Allen）組成了超豪華三巨頭，當時甚至有傳言指出米勒將復出並加盟綠衫軍。

米勒近日接受媒體專訪，他親自回應當年的謠言，提到自己對重出江湖爭冠不感興趣，「我知道塞爾蒂克的陣容強到可以拿下總冠軍，他們也真的做到了，但我在印第安納成長，和隊友一起歡笑、痛哭、共患難這麼多年，如果我在波士頓噴香檳，那真的很不對勁。」

米勒也坦言，像溜馬這樣的「小市場」球隊要獲得總冠軍很難，但正因為如此，球迷和球隊的情感連結會更深刻，他說：「我們見證了詹姆斯（LeBron James）回到騎士奪冠，還有去年的公鹿。我們不是洛杉磯湖人、波士頓塞爾蒂克或芝加哥公牛，當小市場球隊奪冠時，球迷就更願意死忠地跟著你，球員們也會像一次得了3、4座冠軍一樣開心。」