中職／兒子到場首勝！陳仕朋母親節前夕奪勝有點想哭

富邦悍將隊今天以3：0擊敗中信兄弟隊，左投陳仕朋先發7局無失分拿下勝投，賽後站上單場MVP頒獎台，兒子亮仔驚喜現身，陳仕朋笑曝，「他之前來都沒贏，今天剛好不知道（他有來），結果就…。」

陳仕朋此役投7局共用99球，僅被敲4安打，讓黃衫軍打線1分未得，將3：0領先交到勝利組牛棚手中，由火球連線曾峻岳、富藍戈聯手守成。

陳仕朋指出，這一場賽前給自己的目標就是攻擊打者，但比賽前段有滿多不必要的保送，其實狀況不到很好，「後面開始去攻擊打者，收到很好的效果。」他在賽前累積生涯399次三振，單場6K，跨過400K里程碑，他對此表示，「自己沒有追求三振紀錄，但也是滿開心，一個里程碑，希望繼續幫助球隊，把我能做的做好。」

陳仕朋生涯已握3場完封勝，向來很愛拗局數的他，此役其實也有想要繼續投的想法，他坦言：「自己本來就是在狀況內會越投越想投，當下有想要繼續投，但教練是說，還是相信牛棚投手。」