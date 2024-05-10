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春季聯賽／吳逸平好投 台北興富發奪隊史首冠

中央社／ 新北10日電

113年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰台北興富發隊與全越運動棒球隊交手，興富發隊靠著吳逸平先發8局無失分、好投壓制，率隊以2比0奪下隊史春季聯賽首冠。

春季聯賽冠軍戰今天在台南亞太棒球訓練中心成棒副球場舉行，由興富發與全越運動交手，興富發隊先發投手吳逸平展現壓制力，2局上雖然單局被敲2支安打、包括1支二壘打，但力守不失分，7局上一度被攻佔三壘，但適時回穩、化解危機。

興富發隊1局下1人出局後邱澤豪率先敲出安打、顏廷旭二壘打幫助球隊先馳得點，7局下靠著保送、安打、滾地球、捕逸多跑回1分保險分。

興富發隊先發投手吳逸平總計用110球投8局，被敲出8支安打，投出2次三振、無失分，洪安生接手中繼投0.1局投出1次三振，賴清榮後援0.2局沒被敲出安打，投出1次四壞保送、無失分，吳逸平奪下勝投。

興富發奪下春季聯賽隊史首冠，全越運動前身崇越隼鷹時期在民國108年曾奪下春季聯賽冠軍，此次拿下亞軍也是近5年最佳成績，姜建銘接任總教練打春季聯賽首年就率隊打出亮眼成績。

春季聯賽 棒球

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