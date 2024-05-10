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春季聯賽／全越運動吳念庭開轟 新北禾聯落敗並列季軍

中央社／ 台北10日電
全越運動吳念庭。 中央社
全越運動吳念庭。 中央社

全國成棒甲組春季聯賽新北禾聯昨天4強與全越運動鏖戰至延長賽第10局，新北禾聯以5比8吞敗，但並列季軍已經為隊史最佳成績；台北市大4強不敵台北興富發，並列季軍。

113年全國成棒甲組春季聯賽昨天4強賽，新北禾聯棒球隊與全越運動成棒隊交手，兩隊9局打完5比5戰成平手，突破僵局制延長賽10局上，全越運動靠著保送、古子恩適時安打送回2分，再靠著滾地球多跑回1分保險分。

新北禾聯10局下1人出局後敲出安打，但攻勢沒有延續、沒能追回分數吞敗。全越運動首局就靠著吳念庭開轟帶起攻勢，吳念庭單場2安2打點選到2次四壞保送、打擊表現亮眼。

昨天另外1場比賽由4強唯一大學隊台北市大與台北興富發隊交手，比賽因為雨勢影響，在亞太棒球訓練中心成棒副球場開打，因雨暫停後至台南市立棒球場續戰。

北市大先發投手陳冠穎開賽就有狀況，首局失掉3分，5局再因為隊友接連守備失誤多掉1分，北市大3局下、6局下各追回1分，8局下靠著白井雄登2分砲將比數扳平，但9局守備又有狀況，讓興富發跑回致勝分，北市大終場以4比5吞敗。

新北禾聯、北市大並列季軍，全越運動與台北興富發今天中午12時30分爭冠。

春季聯賽 棒球

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