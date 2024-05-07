中職／李多慧IG一周掉粉千人遭疑過氣？釋獨舞影片拉抬人氣

本季加入中華職棒味全龍啦啦隊的李多慧，日前被周刊爆料有男友一事，隨後她也發文駁斥是假新聞，引發不少人關切與討論，然而有網友在PTT發文「李多慧粉絲怎麼開始下跌？」，在外傳有男友事件過後，觀察李多慧IG縱粉絲人數，自5月2日開始就一路掉粉，一周以來已有超過千人退追，最多還一天退追600多人，被網友質疑「李多慧已經過氣了嗎？」不過，李多慧昨夜在IG上傳球場上獨舞影片要拉抬人氣。

李多慧IG追縱人數出現連續下滑。

李多慧目前IG追縱人數為149萬，即將要衝破150萬之際，卻開始出現掉粉現象，網友分析，「被雅英、邊邊、安安、分散粉絲群了」、「廣告很多，看膩了」、「換隊之後資源有差」等等因素。

不過，李多慧發布的獨舞影片，仍是吸引不少關注，粉絲留言，「我覺得這次我又要看一小時了」、「看過妳的版本後再看其他人的會不滿意」、「多慧怎麼又性感又有點帥啊，可以這樣嗎！！」。