中職／獅隊獨走邁向第20勝 UniGirls侯方、包子力推復古月

統一獅隊上半季戰績獨走，以19勝6敗穩居榜首，領先排名第2的中信兄弟隊達5場勝差，「復古月」第2波活動也倒數，繼續提供球迷優惠活動。

獅隊公布相關訊息如下：

5月統一獅台南棒球場主場賽事，規劃復古月主題日活動，上周五到周日連續三天傳統應援號角再次響起，壁壘分明對抗比賽張力再現。

本月最後一周賽事25日（周六）特別推出獅子軍四方巾，重新復刻2004年季賽後球迷搶先收藏贈品，本次「獅子軍四方巾」推出兩款設計，其中包括復古版及35週年橘，持當日賽事門票即可排隊兌換，每場賽事限量5000份，數量有限換完為止，凡2024年度季票、鑽石席、家庭席、球探席均保留贈品兌換，並設置專屬服務攤位進行兌換。

本系列復古主題「獅子軍四方巾」特別推出兩款提供球迷收藏，並可多用途使用，其中當做頭巾、披巾、手巾或桌巾使用，歡迎5月復古月球迷兌換後，展現創意發揮各項不同用途，讓棒球融入生活。

獅隊也特別安排UniGirls侯方、包子拍攝宣傳照片。

統一獅5月復古月主題賽事賽程預售票，目前於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣，歡迎球迷無論是主、客場球迷一起進場感受復古月傳統應援的魅力與震撼。

2024統一獅5月復古月主題賽程：

5月15日 （三） 18:35 富邦悍將vs.統一獅

5月24日 （五） 18:35 中信兄弟vs.統一獅

5月25日 （六） 17:05中信兄弟vs.統一獅

看台應援：

主隊應援：一壘區、本壘區、外野區

客隊應援：三壘區（客隊官方應援團位置規劃在三壘E區1~2排）

預售平台：

全台統一超商ibon售票機台

ibon網路售票系統https://pse.is/5u8r55