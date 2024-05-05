中職／再見秀！陳俊秀11局再見轟 兄弟連兩天靠他贏球下班

中信兄弟隊打出不可思議的劇本，今天在延長11局先靠王威晨敲出追平兩分砲，陳俊秀在兩出局後補上再見陽春砲，兄弟終場以8：7擊敗富邦悍將隊，陳俊秀昨天挨再見觸身球，今天敲再見轟，連續兩天成為幫助兄弟帶著勝利下班的男人。

悍將此役兩度領先，1：0、4：2的優勢都很快遭到扳平，兩軍先發投手猛登、陳仕朋都以5局失4分收工，進入牛棚決勝。

悍將先由黃保羅接手投球，續投第7局解決許基宏、陳俊秀後，曾頌恩打到投手正面，黃保羅接球漏了一下，錯過這個出局數，失誤開始在悍將陣營蔓延。詹子賢擊出的內野飛球，游擊手池恩齊、二壘手李宗賢都已追到定位卻讓球在兩人之間落地，兄弟跑回超前分，後續黃保羅牽制也發生失誤。

悍將單局3次失誤，球團史為第7度出現，前一次為去年10月11日天母棒球場面對味全龍隊之戰第2局。

悍將8局上王正棠二壘打、申皓瑋一壘打串聯再度追平戰局，後續高國麟雖也有二壘打演出，但申皓瑋在本壘攻防戰出局，兩隊5：5進入延長賽。

11局上申皓瑋先獲保送，葉子霆執行短打，點出高宇杰傳三壘的失誤，讓代跑的王勝偉跑回分數，林哲瑄再以高飛犧牲打建功；悍將由林旺熙把關2分領先，第1球就被王威晨打出追平兩分砲，兩出局後，陳俊秀補上再見轟，這是他生涯第5支再見安，且5支全部都是全壘打。

陳俊秀過去以敵軍身分在洲際球場留下不少致命一擊，今年成為友軍，這發再見轟拿下單場MVP，陳俊秀也表示，過去在洲際球場聽到球迷聲音都很震撼，很享受象迷為他加油的感覺。