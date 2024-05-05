中職／封鎖雄鷹中心棒次 鋼龍讚王柏融：有選球眼

味全龍隊鋼龍落枕後的本季首次登板，繳出5局無失分表現，雖然被敲6支安打，但卻完全封鎖台鋼雄鷹隊中心棒次，不過他對於首次對戰的王柏融給予高評價，「他有很好選球眼。」

鋼龍因開季前落枕壓迫到神經，導致到5月才首次登板，但今天以85球投完5局，沒有掉分，幫助龍隊以7：0擊敗雄鷹隊，鋼龍表示：「今天感覺很好，知道白天比賽會很熱，有好好補充水分。」

總教練葉君璋則稱讚鋼龍今天表現比想像中還要好，「沒想到這麼好，可能比賽的感覺讓他興奮，練習的時候反而投得比較不順暢。」

特別的是，鋼龍今天都沒被雄鷹隊3到5棒王柏融、魔鷹、張肇元敲出安打，卻被6、7棒藍寅倫、杜家明打了4支安打，他知道這個狀況，他表示，未來對到藍寅倫跟杜家明，可能要多一點內角球。

而王柏融與鋼龍的首次對決，首打席鋼龍投出觸身球，3局上又投出四壞保送，直到第5局才三振，鋼龍表示，兩人春訓就有對過，「他是一名好打者，有很好的選球眼，今天有幾球位置投得很好，都被他選掉，沒有誘惑到。」