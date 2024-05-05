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中職／時隔5年中職明顯「升速」 王柏融直言本土火球男棘手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
王柏融。記者許正宏／攝影
王柏融。記者許正宏／攝影

王柏融旅日5年，中華職棒本土投手在這5年之間球速有明顯提升，包括昨天對戰的味全龍隊先發投手徐若熙在內，動輒就是155公里以上的火球連發，王柏融也直言球速提升相當明顯，這對台灣棒球環境是好事。

王柏融過去在中職完全碾壓投手，兩度繳出4成以上打擊率的恐怖成績，相隔5年再返中職戰場，投手球速已有很大改變。

回顧他在中職的前一個賽季2018年，該年本土投手單場最快球速為羅嘉仁153公里，接著是陳柏豪152公里及陳韻文、賴鴻誠等人的151公里，而光是今年投到155公里以上的土投就有3人，分別是曾峻岳158公里、徐若熙及古林睿煬都是156公里，單場極速在152公里以上更是已有10人。

當今中職3大本土火球男，最「資深」的古林睿煬也是到2019年才跨入中職一軍戰場，正好與王柏融擦身。「大王」在今年回歸台灣戰場後才首度有機會與他們交手，對戰古林睿煬4打數敲出2安打、另有2次保送，面對曾峻岳的兩打席都由投手勝出，昨天則是首度與徐若熙過招，首打席的對決就由徐若熙賞出三振。

王柏融也感受到台灣投手的進步，「很明顯啊！球速都往上提升，感覺（對戰）棘手是一定會，這對台灣環境是好事。」至於他自己在對戰土投時感受的強度落差，他表示，「我在日本時碰到也是差不多都這個球速，已經習慣了、都適應了，覺得還銜接得上。」

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