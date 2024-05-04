中職／6局沒撐過去好可惜 徐若熙3度解決王柏融這麼看

味全龍隊今天以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，終止4連敗，先發投手徐若熙投5.2局失2分，差1個出局數無緣完成本季首場優質先發，退場時一臉奧嘟嘟，他說心情還好，但坦言「當然會想（投完6局），沒辦法撐過去，有點可惜。」5局結束中場休息時間後跨入第6局的步調是他還要修習的課題。

徐若熙先發5.2局、共用88球收工，被敲3安、失2分，有7次三振、3次保送，一度讓雄鷹打者11上11下，直到第6局碰到危機，開局遭杜家明敲出安打，再對葉保弟投出保送，暴投出現更進一步讓跑者攻占二、三壘，雖在危機場面K掉王柏融，但選擇故意保送魔鷹、對決張肇元結局並不美好，被他一棒敲出兩分打點安打逆轉戰局。

總教練葉君璋點評這是徐若熙近幾場最好的一戰，「控球各方面都滿順暢。」第6局選擇閃魔鷹、對決張肇元，葉總認為是正常賭注，「魔鷹打很好，又是左打，徐若熙的球種對上張肇元會比較有利，其實他也沒有說真的打得很好，就是滾地球。」

徐若熙指出，第6局的控球有點跑掉、投得太過小心，他也自知跨入第6局的投球常常遇到麻煩，「很常會發生，還要再找原因。」葉君璋則是認為，可能是因為第6局前的休息時間比較久，讓徐若熙感覺比較生疏，這是他必須克服的部分，「這一場有比較好，但看得出來還沒有完全知道第6局的調整狀態。」

葉君璋也透露，根據龍隊規畫，原本是計畫這一輪讓徐若熙下二軍輪休，但後來是感覺近況保持還不錯，反而是王維中比較疲勞，因此更改計畫，但球隊會持續觀察徐若熙的狀態。

此役也是徐若熙生涯首度碰上雄鷹，首度與王柏融過招3打席都勝出，包括2次三振，徐若熙對此說：「我覺得學長還沒調整好。」