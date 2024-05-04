中職／台鋼雄鷹連敗 洪總鼓勵面對壓力

台鋼雄鷹隊開季前幾場打出佳績但好景不常，近期兩度陷入連敗泥淖，總教練洪一中召集球員談話，鼓勵年輕球員面對壓力，「你們才第1年，上場不好是正常，不要因失敗綁手綁腳。」

雄鷹陣容以年輕球員居多，洪總也看出多數球員在場上只要打不好、失誤，就容易身體緊繃。洪一中表示：「不要把自己看得太厲害，打不好是正常的。」但是練習的時候要毫無保留，「把適應的時間縮短，不要把失敗變成壓力。」

「你我都是人，我年輕的時候也會失誤啊。」洪總進一步提醒球員，上場就是要展現活潑、有動力，「畏畏縮縮這樣反而不好。」

洪總指出，成熟的球員比較不同的是，面對大場面也是會緊張，但是不會亂掉，年輕球員隨時在緊張，反而增加體能消耗，「我們的關鍵是傷兵和疲勞，我們疲勞感會來得更快。」

雄鷹日前捕手吳明鴻才因頭部觸身球不得不缺陣，但至少昨天一名傷兵歸隊，陳文杰在二軍復健賽打1場後，就回到一軍先發中外野，洪總坦言：「我們現在就是缺人，他可以就先上來。」

陳文杰是在4月13日跑壘時拉傷左大腿後側，他表示：「最近2、3年都沒進過傷兵名單，當下想說怎麼會拉到，很積極復健，想要趕快回來。」

歸隊正好遇到球隊連敗，陳文杰認為，不需要太過擔心，「把自己做好，一個人做好會互相傳染，連勝自然會來。」